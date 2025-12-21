VIDEO | Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei”
Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei”
Spiritul Crăciunului a prins viață în Apusenii dn Alba printr-o campanie umanitară născută din dorința sinceră de a ajuta. La inițiativa lui Vasile, un bărbat din Brașov, mai mulți voluntari s-au mobilizat și au pornit spre satele de munte pentru a aduce un strop de speranță acolo unde viața este mai aspră, iar singurătatea apasă greu.
Cu mașinile încărcate de pachete și inimile pline de emoție, voluntarii au ajuns la 24 de familii. Printre acestea s-au numărat atât bătrâni singuri, uitați de lume, cât și familii cu copii care trăiesc în condiții dificile. Pentru mulți dintre ei, vizita a fost mai mult decât un ajutor material, a fost dovada că cineva se gândește la ei.
Pachetele oferite au conținut alimente de bază, produse de igienă și mici daruri potrivite pentru perioada sărbătorilor. Fiecare oprire a însemnat o poveste, o casă modestă, un zâmbet timid și, uneori, lacrimi de recunoștință. În unele gospodării, bătrânii trăiesc singuri, fără sprijin constant, iar pe cărările care duc la bordeiele lor sărăcăcioase, ajutorul ajunge mai rar.
Inițiatorul campaniei, Vasile, spune că ideea a pornit din dorința de a face ceva din suflet pentru bunicii din Apuseni, înainte de Crăciun. „Sunt oameni care nu cer nimic, dar care au mare nevoie de un pachet, dar mai ales de o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună”, a mărturisit acesta pentru ziarulunirea.ro.
Frigul și distanțele mari între gospodării nu i-au putut opri pe voluntari, din contră, fiecare întâlnire le-a întărit convingerea că efortul merită.
Pentru copiii din familiile vizitate, darurile au adus bucurie pură, iar pentru bătrâni, Crăciunul va veni cu sentimentul că nu sunt singuri. Prin implicare și solidaritate, brașoveanul îndrăgostit de oamenii din Apuseni, a demonstrat că spiritul Crăciunului poate ajunge și în cele mai izolate colțuri ale țării, iar pentru cei cărora le-au trecut pragul, sărbătorile vor fi mai calde datorită unor oameni care au ales să dăruiască.
