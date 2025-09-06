VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei

Într-un interviu acordat pentru Ziarul Unirea, primarul comunei Râmeț, Vasile Raica, a vorbit despre modul în care investițiile în infrastructură, în special asfaltarea Transapusenei, au început să schimbe viața locuitorilor și să oprească declinul demografic al comunei, care, conform recensământului din 2021, are 426 de locuitori.

„După asfaltarea drumului, încet-încet începem să ne repopulăm. Se mai întorc tinerii, acesta e avantajul foarte mare, și mai vin și alții în zonă. Avem familii din Cluj, dar și oameni care au lucrat în străinătate și s-au întors. O familie cu 9 copii, care a trăit în Austria, a decis să se mute aici definitiv și și-a construit o casă. Și-au făcut mutația la primărie, copiii merg la școala din sat, iar noi ne bucurăm că încă funcționează școala”, a spus primarul.

El a menționat și alte exemple: „Avem și o familie venită din Republica Moldova, care și-a făcut o mică fermă de capre. Se vede clar că oamenii vin aici pentru liniște și pentru frumusețea locurilor”.

Întrebat de ce aleg oamenii să se mute în Râmeț, primarul a declarat că mulți vin să găsească liniște, să se retragă din agitația orașelor. „Trăim vremuri în care oamenii se gândesc la pandemie, la război, la cutremure, și caută un loc de refugiu. Iar munții de aici oferă exact asta: un loc liniștit și frumos”.

Totuși, primarul recunoaște că problema locurilor de muncă rămâne una majoră: „Din păcate, lipsa locurilor de muncă contează enorm. Aici, în afară de creșterea animalelor și agroturism, e mai greu. Dacă ar fi mai multe locuri de muncă, sigur că tineretul ar rămâne. Deocamdată, noroc că se mai angajează oameni la lucrările de drumuri. Dar eu cred că, încet-încet, oamenii se vor întoarce”.

Primarul Vasile Raica este convins că Transapuseana a schimbat radical destinul comunei: „Asfaltarea acestui drum a oprit declinul demografic și chiar a început să aducă un mic plus de populație. E un semn bun și sperăm să continue”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI