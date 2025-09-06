Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei

Într-un interviu acordat pentru Ziarul Unirea, primarul comunei Râmeț, Vasile Raica, a vorbit despre modul în care investițiile în infrastructură, în special asfaltarea Transapusenei, au început să schimbe viața locuitorilor și să oprească declinul demografic al comunei, care, conform recensământului din 2021, are 426 de locuitori.

Citește și: VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!

Apulum Agraria 2025

După asfaltarea drumului, încet-încet începem să ne repopulăm. Se mai întorc tinerii, acesta e avantajul foarte mare, și mai vin și alții în zonă. Avem familii din Cluj, dar și oameni care au lucrat în străinătate și s-au întors. O familie cu 9 copii, care a trăit în Austria, a decis să se mute aici definitiv și și-a construit o casă. Și-au făcut mutația la primărie, copiii merg la școala din sat, iar noi ne bucurăm că încă funcționează școala”, a spus primarul.

El a menționat și alte exemple: „Avem și o familie venită din Republica Moldova, care și-a făcut o mică fermă de capre. Se vede clar că oamenii vin aici pentru liniște și pentru frumusețea locurilor”.

Întrebat de ce aleg oamenii să se mute în Râmeț, primarul a declarat că mulți vin să găsească liniște, să se retragă din agitația orașelor. „Trăim vremuri în care oamenii se gândesc la pandemie, la război, la cutremure, și caută un loc de refugiu. Iar munții de aici oferă exact asta: un loc liniștit și frumos”.

Totuși, primarul recunoaște că problema locurilor de muncă rămâne una majoră: „Din păcate, lipsa locurilor de muncă contează enorm. Aici, în afară de creșterea animalelor și agroturism, e mai greu. Dacă ar fi mai multe locuri de muncă, sigur că tineretul ar rămâne. Deocamdată, noroc că se mai angajează oameni la lucrările de drumuri. Dar eu cred că, încet-încet, oamenii se vor întoarce”.

Primarul Vasile Raica este convins că Transapuseana a schimbat radical destinul comunei: „Asfaltarea acestui drum a oprit declinul demografic și chiar a început să aducă un mic plus de populație. E un semn bun și sperăm să continue”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru sănătate”

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

6 septembrie 2025

De

Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru sănătate” Albaiulianul Ștefan Necșulescu are o plantație de afini, rodii, smochini și Aronia melanocarpa. Citește și: VIDEO | A început Festivalul Toamnei la Apulum Agraria 2025: Aromele toamnei, într-o lecție plină de istorie… în Cetatea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Vasile Balogh, student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a câștigat Marele Premiu la Festivalul „Strugurele de Aur” 2025

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

6 septembrie 2025

De

Vasile Balogh, student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a câștigat Marele Premiu la Festivalul „Strugurele de Aur” 2025 Vasile Balogh, student al Faculății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a fost distins cu Marele Premiu și Trofeul Festivalului Național „Strugurele de Aur” – ediția 2025. Citește și: VIDEO | A început culesul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | Bărbat rănit după ce a căzut cu motocicleta în pădure, în zona Căpâlna de Sebeș: A fost solicitat elicopter SMURD cu troliu

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

6 septembrie 2025

De

Bărbat rănit după ce a căzut cu motocicleta în pădure, în zona Căpâlna de Sebeș Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin sâmbătă după amiază pentru salvarea unui motociclist căzut în padure, în zona Căpâlna de Sebeș.  Citește și: Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Carieră în armată 2025: Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor. Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită

Înscrieri la cursurile de formare a subofițerilor: Centrul Militar Județean Alba anunță termenele limită și specializările disponibile pentru candidați Centrul...
Actualitateacum 5 ore

CNAIR: Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni, pentru actualizarea tarifelor pentru autoturisme. NOILE TARIFE

Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni Emiterea rovinietelor în punctele de distribuție,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei

VIDEO | O comună din Alba renaște: Familii din Austria și Republica Moldova s-au mutat aici după asfaltarea Transapusenei Într-un interviu...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru sănătate”

Albaiulianul Ștefan Necșulescu cultivă Aronia melanocarpa, ale cărei fructe previn AVC-ul, diabetul și cancerul de colon: „Este aur curat pentru...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 ore

Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba: Care este programul de furnizare

Apa potabilă, RAȚIONALIZATĂ în mai multe localități din județul Alba SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat,...
Curier Județeanacum 9 ore

ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete în comuna Ciuruleasa. 3 persoane rănite

ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete. 3 persoane rănite Un accident rutier s-a produs,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 13 ore

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025

Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului în România și în lume

6 septembrie: Ce evenimente istorice importante au marcat această zi de-a lungul timpului, atât în România, cât și pe plan...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii

6 septembrie | Ziua internațională a citirii cărților: Care sunt beneficiile lecturii Marcată în fiecare an la 6 septembrie, Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea