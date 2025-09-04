VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica, a acordat un interviu pentru Ziarul Unirea, în care a vorbit despre Transapuseana, drumul spectaculos ce leagă Aiudul de Abrud, traversând Munții Apuseni prin localități precum Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium. Edilul consideră că acest drum este mai mult decât o simplă cale de acces: este motorul care a pus în mișcare turismul și dezvoltarea zonei.
„Transapuseana pentru comunitatea din Râmeț înseamnă foarte mult. E drumul care face legătura cu zona munților Apuseni. Și pentru Râmeț este ceva extraordinar. S-a dezvoltat zona, încep să se construiască multe case de vacanță, încep să se ridice pensiuni”, a declarat primarul.
Vasile Raica a explicat că împreună cu Consiliul Județean lucrează la Planul Urbanistic General, pentru ca dezvoltarea să fie una organizată și armonioasă: „Încercăm să nu construim haotic. Ne dorim să păstrăm specificul zonei, să ne axăm pe culori și materiale naturale precum maro, alb, lemn, piatră și să evităm coloraturi stridente care nu se potrivesc peisajului”.
Potrivit acestuia, de când drumul a fost asfaltat, numărul turiștilor a crescut considerabil: „Enorm de mulți turiști vin pe Transapuseana, mai ales în weekend. Vin motocicliști, vin mașini din toată țara, dar și din străinătate. Mulți străbat până la Abrud, apoi se întorc pe Valea Arieșului sau prin Întregalde. A devenit un circuit turistic extrem de atractiv”.
Pe lângă turiști, drumul a început să atragă și investitori locali: „Deocamdată avem trei pensiuni în zona Râmețului, toate deschise după ce s-a asfaltat Transapuseana. Este un început bun și avem speranța că vor apărea și altele”.
Primarul Vasile Raica a menționat că frumusețea zonei, combinată cu accesibilitatea oferită de acest drum, reprezintă atuuri care pot transforma Râmețul într-o destinație turistică de top a județului Alba.
