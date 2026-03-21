VIDEO | O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin

O barză, vestitorul primăverii, s-a întors la cuibul său Cugir. O localnică a botezat-o Evelin

Primăvara își intră tot mai tare în drepturi în județul Alba, dovadă fiind și sosirea berzelor în mai multe localități. O primă înaripată, care și-a ocupat deja cuibul de anul trecut, a sosit la Cugir.

Barza a fost zărită în cuib încă de la începutul lunii martie 2026, spre bucuria localnicilor și a iubitorilor de natură.

Trecătorii au fotografiat pasărea și au postat imaginile pe rețelele de socializare: ,,Din depărtări s-au întors berzele, purtând primăvara în zborul lor”, scrie un cugirean pe Facebook.

Barza a fost zărită și stadionul din Cugir, unde a fost de asemenea imortalizată la primele ore ale dimineții de o localnică care a botezat-o Evelin.

Primele berze au sosit în România încă din luna februarie, sosirea lor timpurie surprinzându-i pe localnici, mai ales că temperaturile erau încă destul de scăzute pentru acea perioadă a anului.

Specialiștii explică că astfel de sosiri timpurii pot fi influențate de schimbările climatice și de iernile mai blânde din ultimii ani.

Berzele sunt considerate vestitori ai primăverii, iar revenirea lor aduce, ca în fiecare an, speranță și bucurie în comunitățile rurale.

Tradiția spune că berzele trebuie să se întoarcă din țările calde până de Bunavestire.

Berzele pleacă din țările calde pentru că ziua are doar 12 ore, în vreme ce, la noi, perioada cu lumină se întinde până la 16 ore. În acest fel au mai mult timp să caute hrană pentru pui.

În doar trei luni de când iasă din ouă, puii vor ajunge să aibă o greutate comparabilă cu a părinților lor.

Foto, video: Facebook Anghel Marian

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI