VIDEO | ,,Nu mai putem trăi. Nu mai ieșim noaptea afară din casă”. Frustrarea unui gospodar din Alba, din cauza lupilor care îi mănâncă animalele
Mai mulți gospodari și fermieri au participat, joi, 30 octombrie 2025, la o ședință specială organizată la Ighiu, în care s-au dezbătut problemele generate de atacurile animalelor sălbatice. Printre aceștia se numără și un bărbat din satul Mărinești, comuna Întregalde.
Teodor Avram, în vârstă de 61 de ani, este unul dintre cei care au probleme constante cu atacurile provocate de urși sau lupi. Ziarul Unirea a discutat cu bărbatul.
,,Anul trecut mi-au mâncat lupii o junincă și două mi le-au rănit. Și anul ăsta mi-au mâncat patru câini”, a povestit el.
Gospodarul spune că atacurile se întâmplă noaptea și că în anumite nopți se derezește auzind zgomot și lătratul câinilor: ,,Eu dormeam. Noaptea pe la 1:30 – 2:30, m-am trezit din somn, când am ieșit afară, din trei câini mai aveam doar doi”.
El continuă prin a spune că atacurile sunt în mod repetat. Mai mult decât atât, aproape nimic nu a mai rămas din câinii omorâți, în timp ce din celelalte animale, lupii s-au hrănit timp de mai multe zile.
El speră că în urma discuțiilor purtate de autorități să observe niște schimbări clare care să rezolve problemele privind atacul animalelor.
,Nu mai putem trăi. Nu putem ieși afară noapte din casă, din cauza lupi și la urși”, a încheiat Avram Teodor.
