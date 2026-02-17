VIDEO | Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant
Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant
În zona înaltă a județului Argeș au căzut ninsori consistente marți, 17 februarie 2026.
În consecință, drumarii au intervenit în forță pe Transfăgărășan.
„Ninge în zona înaltă a județului Argeș.
Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN7C – Transfagarasan, jud. Argeș”, a transmis DRDP București marți, 17 februarie 2026, la ora 12.45.
Traseul Trnasfăgărășanului începe în comuna Bascov din județul Argeș, în apropiere de Pitești și trece prin zona orașului Curtea de Argeș.
Continuă urcând pe versantul sudic al Munților Făgăraș, trece peste Barajul Vidraru și ajunge la punctele alpine, coborând spre județul Sibiu, în zona Cârțișoara.
video: DRDP București
