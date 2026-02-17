VIDEO | Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant

Culorile care te avantajează: Cum să alegi nuanța pentru o rochie de petrecere (P) Rochia de petrecere nu este doar o piesă vestimentară, ci o declarație despre cine ești și cum alegi să te prezinți lumii. Vorbim despre una dintre acele piese valoroase care îți pot transforma postura, energia și felul în care pășești într-o […]