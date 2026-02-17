Actualitate

VIDEO | Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant

În zona înaltă a județului Argeș au căzut ninsori consistente marți, 17 februarie 2026.

În consecință, drumarii au intervenit în forță pe Transfăgărășan.

„Ninge în zona înaltă a județului Argeș.

Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN7C – Transfagarasan, jud. Argeș”, a transmis DRDP București marți, 17 februarie 2026, la ora 12.45.

Traseul Trnasfăgărășanului începe în comuna Bascov din județul Argeș, în apropiere de Pitești și trece prin zona orașului Curtea de Argeș.

Continuă urcând pe versantul sudic al Munților Făgăraș, trece peste Barajul Vidraru și ajunge la punctele alpine, coborând spre județul Sibiu, în zona Cârțișoara.

video: DRDP București

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

16-18 februarie 2026 | Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 februarie 2026

De

Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu Riscul de avalanșă este de gradul 3 (însemnat) din 5 în Munții Parâng-Șureanu, potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 16 februarie 2026 (ora 20.00) – 18 februarie 2026 (ora 20.00).  La peste 1800 m: În partea […]

Citește mai mult

Actualitate

Culorile care te avantajează: Cum să alegi nuanța pentru o rochie de petrecere (P)

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

17 februarie 2026

De

Culorile care te avantajează: Cum să alegi nuanța pentru o rochie de petrecere (P) Rochia de petrecere nu este doar o piesă vestimentară, ci o declarație despre cine ești și cum alegi să te prezinți lumii. Vorbim despre una dintre acele piese valoroase care îți pot transforma postura, energia și felul în care pășești într-o […]

Citește mai mult

Actualitate

17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

17 februarie 2026

De

17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, atenționarea Cod Galben care vizează zona de munte din sudul județului Alba, precum și alte județe din România. […]

Citește mai mult