VIDEO | Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic
Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic
Ninge abundent pe DC 260, la Gârda de Sus, iar zăpada s-a depus pe carosabil. Echipaje de poliție și deszăpezire acționează în teren pentru siguranța participanților la trafic.
Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că se circulă în condiții de ninsoare abundentă pe DC 260, pe raza localității Gârda de Sus, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.
La fața locului acționează echipaje de deszăpezire din cadrul Primăriei Gârda de Sus, precum și un echipaj de poliție, pentru siguranța participanților la trafic.
Precizăm că, până în acest moment, nu au fost înregistrate evenimente rutiere.
Polițiștii recomandă:
•Echiparea obligatorie a autovehiculelor cu lanțuri antiderapante;
•Adaptarea vitezei la condițiile de drum;
•Respectarea indicațiilor polițiștilor aflați în teren.
Vă rugăm să manifestați prudență și responsabilitate!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii
Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii Momentul mult așteptat pentru iubitorii sporturilor de iarnă a sosit. Sezonul de schi în Munții Șureanu se deschide sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Ninsorile abundente din ultima perioadă au dus la formarea unui strat de zăpadă consistent, iar reprezentanții domeniului […]
Șofer de 31 de ani, din Cugir, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe centura ocolitoare de la Vinerea: Este suspectat că ar fi consumat și droguri
Șofer din Cugir cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe centura ocolitoare de la Vinerea: Este suspectat că ar fi consumat și droguri Un șofer din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe centura ocolitoare de la Vinerea, în prima zi a anului […]
VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori
Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori Drumarii din Alba intervin vineri dimineața pe mai multe sectoare de drum pentru deszăpezirea carosabilului. Județul nostru se află sub avertizare cod portocaliu de viscol și ninsori începând cu ora 10.30. În contextul avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, valabilă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările...
Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice
Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026....
Știrea Zilei
La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar
Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o...
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă După...
Curier Județean
MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii
Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii Momentul mult așteptat pentru...
VIDEO | Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic
Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...