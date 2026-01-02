VIDEO | Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic

Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic

Ninge abundent pe DC 260, la Gârda de Sus, iar zăpada s-a depus pe carosabil. Echipaje de poliție și deszăpezire acționează în teren pentru siguranța participanților la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează că se circulă în condiții de ninsoare abundentă pe DC 260, pe raza localității Gârda de Sus, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

La fața locului acționează echipaje de deszăpezire din cadrul Primăriei Gârda de Sus, precum și un echipaj de poliție, pentru siguranța participanților la trafic.

Precizăm că, până în acest moment, nu au fost înregistrate evenimente rutiere.

Polițiștii recomandă:

•Echiparea obligatorie a autovehiculelor cu lanțuri antiderapante;

•Adaptarea vitezei la condițiile de drum;

•Respectarea indicațiilor polițiștilor aflați în teren.

Vă rugăm să manifestați prudență și responsabilitate!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI