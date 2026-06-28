CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri
CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri
Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru zilele următoare ar putea afecta circulația feroviară, existând riscul unor întârzieri ale trenurilor, în condițiile în care CFR SA, administratorul infrastructurii, va impune restricții de viteză, informează vineri CFR Călători.
„În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă şi disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administraţia Naţională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfăşurarea circulaţiei feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricţiile de viteză impuse pe reţeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii şi al desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători”, se arată într-un comunicat al companiei.
CFR Călători precizează că foloseşte întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalaţii de climatizare şi dă asigurări că depune toate eforturile pentru menţinerea acestora în stare optimă de funcţionare.
Potrivit sursei citate, înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice şi funcţionale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanţă, precum: înlocuirea filtrelor de aer; curăţarea componentelor instalaţiilor de climatizare cu jet de apă şi aer sub presiune; verificarea presiunii agentului frigorific; însoţirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, pe rutele şi în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate; intervenţii operative în staţiile unde există personal tehnic specializat, conform Antena 3 CNN.
„La temperaturi exterioare care depăşesc 35 grade la umbră – echivalentul unor valori de aproximativ 50 – 80 grade C în zonele expuse direct radiaţiei solare, în proximitatea trenurilor – instalaţiile de climatizare pot funcţiona cu eficienţă redusă sau pot trece automat în regim de ventilaţie pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situaţii sunt generate de condiţii meteorologice extreme care pot depăşi limitele constructive de funcţionare ale instalaţiilor”, explică reprezentanţii transportatorului feroviar de călători.
Pentru desfăşurarea călătoriei în condiţii cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor: să se hidrateze corespunzător şi să aibă permanent la îndemână apă; să deţină medicaţia necesară, în cazul unor afecţiuni medicale; să anunţe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistenţă.
În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens. Pentru evitarea aglomeraţiei şi alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, reprezentanţii companiei recomandă, de asemenea: planificarea din timp a deplasărilor; utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul de circulaţie; achiziţionarea biletelor cu anticipaţie, acestea putând fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte de efectuarea călătoriei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece”
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece” Scăderea deficitului bugetar al României la 1,75% din PIB, după primele cinci luni ale anului 2026, reprezintă un semnal pozitiv pentru țara noastră înaintea evaluărilor pe care agențiile de rating Moody’s și Fitch […]
Perlele la Evaluarea Națională 2026: „Avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română
Perlele la Evaluarea Națională 2026: „Avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc”. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română Evaluarea Națională 2026 la Limba și literatura română nu a fost lipsită de „perle”. Profesorii au descoperit răspunsuri amuzante și greșeli neașteptate în lucrările […]
VIDEO | Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA
Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba ISU Alba se află din nou în prim-planul cooperării internaționale, fiind implicați într-o misiune de sprijin desfășurată pe teritoriul Franței Franța, în cadrul mecanismului european […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri
CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri Temperaturile extreme anunțate de...
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece”
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu...
Știrea Zilei
FOTO | Dansul, între pasiune și performanță: Doi adolescenți din Alba, două titluri de Campion Național la dans, la categoriile Junior 1 și Junior 2. „Până la urmă, un sportiv are cel mai mult de învățat din eșecuri, nu din victorii”
Dansul, între pasiune și performanță: Doi adolescenți din Alba, două titluri de Campion Național la dans, la categoriile Junior 1...
VIDEO | Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Alba, participare onorantă la evenimentul „Peștișani: Acasă la Brâncuși. 150 de ani de artă și genialitate”: „O misiune de suflet”
Florin Poenariu, Tezaur Uman Viu din Alba, participare onorantă la evenimentul „Peștișani: Acasă la Brâncuși. 150 de ani de artă...
Curier Județean
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar Luni, 29 iunie 2026,...
INCENDIU în Ocna Mureș: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări pe strada Abatorului
Incendiu în Ocna Mureș: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări pe strada Abatorului Secția de Pompieri Aiud intervine, în aceste momente,...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfinţii Petru și Pavel 2026. Urează-le un călduros ”La mulți ani” celor apropiați
MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2026 • SMS-uri de „la mulţi ani” de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel •...
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...