Incendiu în Ocna Mureș: Anexă gospodărească cuprinsă de flăcări pe strada Abatorului

Secția de Pompieri Aiud intervine, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Ocna Mureș, pe strada Abatorului, a transmis ISU Alba duminică, 28 iunie 2026, la ora 15.09.

Potrivit informațiilor preliminare, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor (EPA), precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Ocna Mureș.

Echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitarea propagării flăcărilor și înlăturarea efectelor produse de acesta.

UPDATE ISU Alba, ora 15.42:

La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta se manifesta ka o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

La momentul de față incendiul este stins.

Se intervine pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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