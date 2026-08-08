Video | Nicolae Stanciu, gol de 3 puncte și nota 9,1 în China: Fanii i-au dedicat o scenografie specială și i-au compus un cântec
Nicolae Stanciu, gol de 3 puncte și nota 9,1 în China: Fanii i-au dedicat o scenografie specială și i-au compus un cântec
Nicolae Stanciu continuă să impresioneze în China. Sâmbătă, 8 august 2026, fotbalistul originar din Alba Iulia a fost din nou decisiv pentru Dalian Yingbo, înscriind golul care a adus victoria în confruntarea cu Liaoning Tieren.
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Gol în minutul 15
Titular și căpitan al formației gazdă, Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 15, după o pasă decisivă oferită de Lu Zhuoyi.
Reușita internaționalului român s-a dovedit a fi suficientă pentru ca Dalian Yingbo să obțină toate cele trei puncte. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0, după ce formația lui Stanciu a intrat în avantaj la pauză.
Prestația căpitanului României a fost una excelentă, iar acest lucru s-a reflectat și în evaluarea Flashscore, unde Stanciu a primit nota 9,1.
Golul vine la scurt timp după o nouă recunoaștere importantă pentru fotbalistul albaiulian. Nicolae Stanciu a fost desemnat „Tricolorul lunii iulie 2026” în aplicația „Tricolorii”, confirmând forma foarte bună traversată în această perioadă.
Nicolae Stanciu, idol în China
Internaționalul român a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de la Dalian Yingbo, iar suporterii chinezi nu ezită să-i arate căpitanului echipei naționale cât de mult îl apreciază.
Înaintea partidei de sâmbătă, fanii formației au pregătit momente speciale pentru Stanciu, inclusiv o scenografie spectaculoasă. Mai mult, suporterii lui Dalian Yingbo i-au dedicat chiar și o melodie fotbalistului român.
Nicolae Stanciu răsplătește atașamentul fanilor prin evoluții decisive.
Golul marcat împotriva lui Liaoning Tieren este încă o dovadă: căpitanul României a „lovit” din nou și a adus o nouă victorie pentru Dalian Yingbo.
Nicolae Stanciu a sărbătorit victoria alături de fani, în tribună.
Foto: arhivă
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