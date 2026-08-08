Care sunt gradele militare în Jandarmeria Română: Cine comandă și cum urcă un jandarm în grad

Jandarmeria Română nu este o structură de poliție cu grade împrumutate din armată. Este o instituție cu statut militar, iar ierarhia sa este construită pe grade militare clar stabilite de legislație. De la soldatul sau gradatul profesionist aflat la începutul carierei până la generalul care poate conduce structuri de nivel înalt, fiecare treaptă indică poziția militară în ierarhie.

Jandarmeria Română este, potrivit Legii nr. 550/2004, o instituție specializată a statului cu statut militar. Personalul său militar include cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ și soldați și gradați profesioniști.

Care sunt gradele militare în Jandarmeria Română?

În cazul cadrelor militare, Jandarmeria utilizează sistemul general de grade prevăzut de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Acestea sunt împărțite în trei mari corpuri: subofițeri, maiștri militari și ofițeri.

Subofițerii – coloana de bază a ierarhiei operative

În ordine crescătoare, gradele de subofițeri sunt:

*sergent major

*plutonier

*plutonier major

*plutonier adjutant

*plutonier adjutant șef

Această categorie reprezintă una dintre principalele componente ale corpului militar al Jandarmeriei. Gradele sunt prevăzute de statutul cadrelor militare, iar însemnele lor sunt reprezentate pe uniformă prin galoane specifice.

Maiștrii militari – specialiștii tehnici ai sistemului militar

În structurile unde există astfel de funcții, ierarhia maiștrilor militari este:

*maistru militar clasa a IV-a

*maistru militar clasa a III-a

*maistru militar clasa a II-a

*maistru militar clasa I

*maistru militar principal

Și această categorie face parte din corpul cadrelor militare, alături de subofițeri și ofițeri.

Ofițerii – de la sublocotenent la general

Ierarhia ofițerilor începe cu:

*sublocotenent

*locotenent

*căpitan

Urmează categoria ofițerilor superiori:

*maior

*locotenent-colonel

*colonel

La vârful ierarhiei se află generalii:

*general de brigadă

*general-maior

*general-locotenent

*general

Legea statutului cadrelor militare stabilește aceste grade în ordinea lor ierarhică.

Cum recunoști gradul unui jandarm după uniformă?

Gradele nu sunt doar denumiri administrative. Ele sunt vizibile pe uniformă.

Reglementările privind uniforma Jandarmeriei prevăd că însemnele de grad sunt realizate diferit în funcție de categoria militară: stele pentru generali, trese pentru ofițeri și galoane pentru maiștri militari și subofițeri.

La generali, de exemplu, numărul de stele indică gradul: o stea pentru general de brigadă, două pentru general-maior, trei pentru general-locotenent și patru pentru general.

Pe lângă însemnul de grad, uniforma Jandarmeriei poartă și semnul specific armei, care include litera stilizată „J”.

Dar soldații și gradații profesioniști? Aici apare o distincție importantă.

Nu orice militar din Jandarmerie este, juridic, „cadru militar”. Legea nr. 550/2004 separă cadrele militare de soldații și gradații profesioniști. Pentru cadrele militare se aplică Legea nr. 80/1995, în timp ce soldaților și gradaților profesioniști li se aplică statutul propriu.

Cu alte cuvinte, ierarhia gradelor cadrelor militare nu trebuie confundată cu categoria soldaților și gradaților profesioniști.

De ce contează gradul?

Într-o structură militară, gradul nu este doar un element decorativ de pe uniformă. El face parte din sistemul de ierarhie militară și este asociat cu autoritatea, responsabilitatea și parcursul profesional al cadrului militar.

Totuși, gradul și funcția nu sunt același lucru. Un grad militar indică poziția persoanei în ierarhia militară, în timp ce funcția ocupată indică responsabilitatea concretă pe care aceasta o are într-o structură.

De aceea, simpla existență a unui grad superior nu înseamnă automat că persoana respectivă ocupă orice funcție de comandă din sistem.

De la galoane la stele: imaginea unei ierarhii militare

Privită în ansamblu, scara ierarhică a cadrelor militare din Jandarmeria Română poate fi sintetizată astfel:

SUBOFIȚERI

Sergent major → Plutonier → Plutonier major → Plutonier adjutant → Plutonier adjutant șef

MAIȘTRI MILITARI

Maistru militar clasa a IV-a → clasa a III-a → clasa a II-a → clasa I → maistru militar principal

OFIȚERI

Sublocotenent → Locotenent → Căpitan → Maior → Locotenent-colonel → Colonel

GENERALI

General de brigadă → General-maior → General-locotenent → General

Aceasta este structura de bază a gradelor cadrelor militare, în timp ce Jandarmeria include și alte categorii de personal militar, inclusiv soldați și gradați profesioniști.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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