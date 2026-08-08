Sport

Update Video | Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China: Care sunt cele mai noi isprăvi ale fotbalistului din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

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Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China: Care sunt cele mai noi isprăvi ale fotbalistului din Alba Iulia

Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China.

Sâmbătă, 8 august 2026, fotbalistul albaiulian a „lovit” din nou.

Citește și: Nicolae Stanciu, Tricolorul lunii iulie în aplicația „Tricolorii” | Primul trofeu din 2026 pentru căpitanul României

Marcator pe bandă rulantă

El a fost titular și căpitan de echipă la gazde în partida dintre Dalian Yingbo și Liaoning Tieren.

Nicolae Stanciu a deblocat rapid tabela.

El a punctat în minutul 15.

Pasa decisivă a venit de la Lu Zhuoyi.

Între timp Nicolae Stanciu a fost desemnat „Trocloorul lunii iulie 2026”.

Golul lui Stanciu s-a dovedit a fi de 3 puncte. Scorul final a fost 1-0 (1-0).

Fotbalistul din Alba Iulia a primit o notă uriașă pe Flash Score (9,1).

Tratat ca un rege în China

Nicolae Stanciu este tratat ca un rege în China. Momentele speciale, între care și o scenografie de zile mari, pregătite la startul meciului de sâmbătă, 8 august 2026, stau mărturie.

Suporterii lui Dalian Yingbo  i-au compus și o melodie căpitanului echipei naționale de fotbal a României.

foto: arhivă

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