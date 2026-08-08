Update Video | Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China: Care sunt cele mai noi isprăvi ale fotbalistului din Alba Iulia
Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China: Care sunt cele mai noi isprăvi ale fotbalistului din Alba Iulia
Nicolae Stanciu marchează pe bandă rulantă în China.
Sâmbătă, 8 august 2026, fotbalistul albaiulian a „lovit” din nou.
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Marcator pe bandă rulantă
El a fost titular și căpitan de echipă la gazde în partida dintre Dalian Yingbo și Liaoning Tieren.
Nicolae Stanciu a deblocat rapid tabela.
El a punctat în minutul 15.
Pasa decisivă a venit de la Lu Zhuoyi.
Între timp Nicolae Stanciu a fost desemnat „Trocloorul lunii iulie 2026”.
Golul lui Stanciu s-a dovedit a fi de 3 puncte. Scorul final a fost 1-0 (1-0).
Fotbalistul din Alba Iulia a primit o notă uriașă pe Flash Score (9,1).
Tratat ca un rege în China
Nicolae Stanciu este tratat ca un rege în China. Momentele speciale, între care și o scenografie de zile mari, pregătite la startul meciului de sâmbătă, 8 august 2026, stau mărturie.
Suporterii lui Dalian Yingbo i-au compus și o melodie căpitanului echipei naționale de fotbal a României.
foto: arhivă
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