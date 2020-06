VIDEO: Nicolae Carnat, aproape de o calificare istorică în finala Cupei României! Jucătorul din Alba, gol în semifinala Sepsi Sf. Gheorghe – Poli Iași 5-1

Nicolae Carnat este aproape de o calificare istorică în finala Cupei României, după ce Sepsi Sf. Gheorghe a umilit Poli Iași în manșa tur a semifinalei, scor 5-1 (1-1).

Folosit în premieră pe postul de apărător lateral dreapta, Carnat a avut o prestație de lăudat, încununată cu reușita din minutul 79 (prin care gazdele au ridicat scorul la 4-1), cu un șut din unghi extrem de închis, la care a greșit și portarul advers, ce a deviat mingea în propria poartă. Jucătorul din Mihalț a început să deslușească tainele “sportului rege” la Unirea Alba Iulia sub comanda antrenorului Vasile Ursu, iar această stagiune este cea mai prolifică a carierei, la nivel de seniori.

Formația din Covasna, înființată în urmă cu 9 ani, este cu un pas și jumătate în ultimul act al competiției “KO”, o performanță extraordinară pentru Sepsi (returul fiind programat în 8 sau 9 iulie), adversară fiind învingătoarea din dubla Dinamo – FCSB. În partida de miercuri seara au punctat Achahbar (25, 75), L. Fulop (52), Carnat (79), Karanovic (86), respectiv An. Cristea (5, penalty) – ce a deschis scorul. Trupa condusă de Leo Grozavu s-a dezlănțuit după pauză, când a punctat la foc automat și a reușit o victorie de senzație prin care este la un mic pas de ultimul act al Cupei României.

*Perioadă prolifică: cel mai rapid gol al stagiunii

De la reluarea Ligii 1, după întreruperea cauzată de pandemia de COVID-19, fotbalistul originar din Alba se simte excelent. În urmă cu două etape Nicolae Carnat a izbutit cel mai rapid gol al stagiunii în întâlnirea Sepsi – Viitorul Constanța 1-2, punctând în secunda 25! A urmat succesul din deplasare cu Dinamo București, scor 3-1, din play-out, în respectivele jocuri Carnat fiind titular.

Carnat (22 de ani împliniți în 8 aprilie) mai are contract, din vară încă un sezon și jumătate cu formația din Covasna. Până la reluarea campionatului, jucătorul de profil ofensiv mai marcase în trei rânduri în acest sezon, ultima sa reușită fiind în februarie, în partida Astra Giurgiu – Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-2. Celelalte goluri au fost în prima parte a sezonului, în meciurile cu Viitorul Constanța (scor 2-2) și Hermannstadt (3-0), plus unul în Cupa României, împotriva Ripensiei Timișoara (scor 4-1, în “16”-imile de finală ale Cupei României).

Acesta a plecat la o vârstă fragedă (11 ani) la Academia Hagi, iar la 16 ani a ajuns în Anglia, la Wolverhampton. S-a mutat în Danemarca, la Esbjerg și a ales să revină în țară, în vara anului 2018, la Dunărea Călărași, cu care a și debutat pe prima scenă. Nicolae Carnat, fotbalistul prim-divizionarei “roș-albe”, cotat la 400.000 de euro pe site-ul de profil transfermarkt.de, are în acest sezon petrecut pe prima scenă 4 goluri și alte 6 pase decisive.