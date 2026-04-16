VIDEO | Nesimțire fără margini la Aiud: Doi bărbați au vărsat un lichid într-o pubelă de gunoi și au murdărit carosabilul. „Nu vom tolera astfel de comportamente”

Nesimțire fără margini la Aiud: Doi bărbați au vărsat un lichid într-o pubelă de gunoi și au murdărit carosabilul. „Nu vom tolera astfel de comportamente”

Două persoane au fost sancționate de Poliția Locală Aiud după ce au vărsat un lichid dintr-un butoi într-una dintre pubelele de gunoi de pe strada Stadionului, iar substanța s-a scurs ulterior pe carosabil, murdărind zona.

Cei doi au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere amplasate în zonă și au fost amendați cu 1.500 de lei.

Poliția Locală din Aiud a identificat două persoane care au adus un butoi plin cu lichid și l-au vărsat într-una dintre pubelele de gunoi de pe strada Stadionului. Lichidul s-a scurs ulterior pe carosabil, murdărind zona și lăsând urme vizibile.

Cu ajutorul camerelor de supraveghere, făptașii au fost identificați și sancționați cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

Nu vom tolera astfel de comportamente. Toate zonele cu pubele sunt monitorizate video, au transmis într-un mesaj, pe o rețea de socializare, Primăria Municipiului Aiud.

