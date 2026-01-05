VIDEO | Misiune de salvare DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren
Misiune DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren
O misiune dificilă de salvare este în curs într-un cătun izolat din Apuseni. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren pentru extragerea unei persoane în vârstă, cu probleme medicale.
Secția de Pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină într-o misiune de salvare dificilă în cătunul Bălești, aparținând comunei Bistra, pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital al unei persoane în vârstă care acuza dureri toracice acute.
Având în vedere situația meteorologică actuală, terenul accidentat și accesul dificil specific zonei montane a Apusenilor, pentru gestionarea acestei situații au fost mobilizate resurse adaptate intervențiilor în condiții vitrege, respectiv un echipaj de prim ajutor, o autospecială de primă intervenție și comandă (tip Duster) și o autoșenilată (deservită de 2 cadre militare).
Echipajele acționează coordonat pentru preluarea pacientului din zona izolată cu ajutorul șenilatei și transferul acestuia în siguranță către ambulanța SMURD, în vederea transportului cat mai rapid către unitatea spitalicească pentru investigații și tratament de specialitate.
