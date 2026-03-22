VIDEO | Miere cu arome, produsul inedit adus la Blaj de un apicultor din Suceava, gândit pentru a atrage tinerii: „Mierea a devenit banală, iar piața cere altceva”

Miere cu arome, produsul inedit adus la Blaj de un apicultor din Suceava, gândit pentru a atrage tinerii: „Mierea a devenit banală, iar piața cere altceva”

Apicultorul Dumitru Buzilă, din Suceava, prezent la ediția a XVI-a a „Sărbătorii Mierii” 2026, organizată la Blaj, a atras atenția vizitatorilor cu mierea cu arome expusă la târg.

Ideea a pornit din dorința de a oferi o alternativă mai atractivă pentru tineri, fără a renunța însă la ingredientele naturale, astfel că mierea este combinată cu pulberi obținute din fructe liofilizate, fără adaos de zahăr.

„Ideea a apărut în urmă cu vreo 2-3 ani, când piața cerea deja puțin altceva, pentru că mierea devenise, într-un fel, banală. În general, oamenii mai în vârstă, nu zic bătrânii, ci oamenii mai în vârstă care cunosc beneficiile produselor din stup, sunt consumatori constanți, ca să spun așa, cumpără.

Tineretul deja a făcut un pas către altceva, iar ideea a fost să îmbunătățim cumva gustul și să aducem diferite arome, dar în același timp să nu folosim zahăr. Și atunci, mierea naturală este cea mai bună oportunitate de a oferi un dulce sănătos, împreună cu fructe naturale, prin liofilizare”, a explicat apicultorul Dumitru Buzilă pentru Ziarul Unirea.

Care este procesul de liofilizare a fructelor

Bărbatul a povestit că liofilizarea fructelor este un proces relativ nou, prin care acestea sunt uscate prin congelare rapidă. Mai apoi, fructele sunt transformate într-o pulbere fină, care este amestecată cu mierea, pentru a obține produsul final.

,,Pulberea obținută în urma acestui proces se amestecă cu mierea. Este o chestie simplă, pui două linguri, adică nu e ceva foarte complicat. E foarte ușor de făcut, dar, într-adevăr, necesită mult timp și răbdare”.

Prețurile unui borcan de miere cu arome

În ceea ce privește prețul, acesta diferă în funcție de sortimentul ales și de cantitatea produsului. Apicultorul Dumitru Buzilă a precizat că un borcan de miere cu arome costă, în general, între 20 de lei și 40-50 de lei.

„Acum depinde de produs, depinde de cantitatea care este, undeva în jur de 20 de lei până la 40-50 de lei, în funcție de ce alege omul.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI