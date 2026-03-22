VIDEO | Miere cu arome, produsul inedit adus la Blaj de un apicultor din Suceava, gândit pentru a atrage tinerii: „Mierea a devenit banală, iar piața cere altceva”
Miere cu arome, produsul inedit adus la Blaj de un apicultor din Suceava, gândit pentru a atrage tinerii: „Mierea a devenit banală, iar piața cere altceva”
Apicultorul Dumitru Buzilă, din Suceava, prezent la ediția a XVI-a a „Sărbătorii Mierii” 2026, organizată la Blaj, a atras atenția vizitatorilor cu mierea cu arome expusă la târg.
Ideea a pornit din dorința de a oferi o alternativă mai atractivă pentru tineri, fără a renunța însă la ingredientele naturale, astfel că mierea este combinată cu pulberi obținute din fructe liofilizate, fără adaos de zahăr.
„Ideea a apărut în urmă cu vreo 2-3 ani, când piața cerea deja puțin altceva, pentru că mierea devenise, într-un fel, banală. În general, oamenii mai în vârstă, nu zic bătrânii, ci oamenii mai în vârstă care cunosc beneficiile produselor din stup, sunt consumatori constanți, ca să spun așa, cumpără.
Tineretul deja a făcut un pas către altceva, iar ideea a fost să îmbunătățim cumva gustul și să aducem diferite arome, dar în același timp să nu folosim zahăr. Și atunci, mierea naturală este cea mai bună oportunitate de a oferi un dulce sănătos, împreună cu fructe naturale, prin liofilizare”, a explicat apicultorul Dumitru Buzilă pentru Ziarul Unirea.
Care este procesul de liofilizare a fructelor
Bărbatul a povestit că liofilizarea fructelor este un proces relativ nou, prin care acestea sunt uscate prin congelare rapidă. Mai apoi, fructele sunt transformate într-o pulbere fină, care este amestecată cu mierea, pentru a obține produsul final.
,,Pulberea obținută în urma acestui proces se amestecă cu mierea. Este o chestie simplă, pui două linguri, adică nu e ceva foarte complicat. E foarte ușor de făcut, dar, într-adevăr, necesită mult timp și răbdare”.
Prețurile unui borcan de miere cu arome
În ceea ce privește prețul, acesta diferă în funcție de sortimentul ales și de cantitatea produsului. Apicultorul Dumitru Buzilă a precizat că un borcan de miere cu arome costă, în general, între 20 de lei și 40-50 de lei.
„Acum depinde de produs, depinde de cantitatea care este, undeva în jur de 20 de lei până la 40-50 de lei, în funcție de ce alege omul.”
FOTO | „Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia
„Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia În Spațiul expozițional al Palatului Apor al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (str. Gabriel Bethlen, nr. 5) a fost programat vineri, 13 martie 2026, vernisajul expoziției „Arhiva de pe acoperiș”, dedicată universului Feierabendziegel și curatoriată de […]
INCENDIU de vegetația uscată la Cărpiniș. Pompierii din Câmpeni intervin cu autospecială
INCENDIU de vegetația uscată la Cărpiniș. Pompierii din Câmpeni intervin cu autospecială Pompierii din Câmpeni intervin, astăzi, 22 martie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în localitatea Cărpiniș. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în loc. Cărpiniș. Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă […]
FOTO | S-au împlinit 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului din Sebeș: ,,Evocăm începuturile unei instituții care, în pofida dificultăților, a devenit un reper al vieții culturale locale”
FOTO | S-au împlinit 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului Raional Sebeș: ,,Evocăm începuturile unei instituții care, în pofida dificultăților, a devenit un reper al vieții culturale locale” Astăzi se împlinesc 75 de ani de la aprobarea înființării Muzeului Raional Sebeș. La 21 martie 1951, Serviciul Muzee și Monumente din cadrul Comitetului pentru […]
Ministrul Muncii anunță un program de peste 170 de milioane de euro, destinat sprijinirii tinerilor din România: ,,Un tânăr care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate”
Ministrul Muncii anunță un program de peste 170 de milioane de euro, destinat sprijinirii tinerilor din România: ,,Un tânăr care...
ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a decedat
ACCIDENT rutier MORTAL pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un autoturism s-a izbit de parapetul median, iar șoferul a...
VIDEO | Povestea ultimului cojocar din județul Alba: Liviu Similie, din Șugag, duce mai departe o meserie pe cale de dispariție: „Cojocul este casa ciobanului”
Povestea ultimului cojocar din județul Alba: Liviu Similie, din Șugag, duce mai departe o meserie pe cale de dispariție: „Cojocul...
VIDEO | Iosif și Viorel, doi frați în vârstă din Apuseni, au primit șansa la un trai decent: Voluntarii OffRoadAjută le-au renovat casa, au tras apa și le-au dăruit televizor. Bătrâneii vor primi spijin permanent și asistență medicală
Iosif și Viorel, doi frați în vârstă din Apuseni, au primit șansa la un trai decent: Voluntarii OffRoadAjută le-au renovat...
FOTO | „Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia
„Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia În Spațiul expozițional...
INCENDIU de vegetația uscată la Cărpiniș. Pompierii din Câmpeni intervin cu autospecială
INCENDIU de vegetația uscată la Cărpiniș. Pompierii din Câmpeni intervin cu autospecială Pompierii din Câmpeni intervin, astăzi, 22 martie 2026,...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...