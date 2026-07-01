FOTO | Subsoluri și gospodării inundate pe mai multe străzi din Alba Iulia: Un panou metalic și un copac, „victime” ale vântului, pe Bulevardul Încoronării
Subsoluri și gospodării inundate pe mai multe străzi din Alba Iulia: Un panou metalic și un copac, „victime” ale vântului, pe Bulevardul Încoronării
Mai multe subsoluri și gospodării au fost inundate pe o serie de străzi din Alba Iulia. De asemenea, vântul a doborât cel puțin un copac și un panou metalic.
Potrivit ISU Alba, ca urmare a avertizării meteorologice de Cod Portocaliu de precipitații abundente ce vizează județul Alba, în municipiul Alba Iulia s-au înregistrat acumulări de apă într-un interval de timp foarte scurt fiind raportate probleme și inundarea unor subsoluri și gospodării, după cum urmează:
– strada Craivei, strada Ghioceilor, I.C. Brătianu, Calistrat Hoga, Calea Moților, Bulevardul Încoronării, strada București, strada Doinei, strada Gheorghe Doja, strada Mărăști, strada Primaverii, bulevardul Revoluției.
În acest moment, pompierii militari și reprezentanții celorlalte instituții și servicii publice din municipiu cu atribuții pe acest tip de risc acționează în teren cu motopompe și tehnică specifică pentru evacuarea apei din curți și subsoluri și sprijinirea cetățenilor afectați.
Misiunile sunt in dinamică, revenim cu detalii, a transmis ISU Alba miercuri, 1 iulie 2026, în jurul orei 16.3o.
Forțele alocate de ISU Alba sunt: 3 autospeciale de stingere cu apa si spumă, motopompe transportabile, pesonal SVSU Alba si SGA Alba.
De asemenea, potrivit surselor ziarulunirea.ro, vântul a doborât un panou metalic și un copac, pe Bulevardul Încoronării, pe partea de urcare dinspre CImitirul Eroilor.
În altă ordine de idei, asfaltul proaspăt așternut în arealul rutier dintre Cimitirul Eroilor și Gară s-a făcut „țăndări”.
UPDATE ISU Alba, ora 16.38:
La momentul de față, în municipiul Alba Iulia se intervine pe strazile: Str. București, Piața I.C. Bratianu, Bd. Încoronării, str Gheorghe Doja, Calea Moților.
Forțele de intervenție care intervin:
– ISU Alba: 14 militari cu 5 autospeciale și 7 motopompe transportabile;
– personal SVSU Alba;
– personal Apa CTTA.
UPDATE Instituția Prefectului – Județul Alba, ora 17.05:
Ca urmare a avertizării meteorologice Cod Portocaliu de precipitații abundente, care vizează județul Alba, în municipiul Alba Iulia s-au înregistrat acumulări importante de apă într-un interval foarte scurt de timp, fiind semnalate inundarea unor curți, gospodării și subsoluri.
Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de precipitații pe:
*Strada București;
*Piața I.C. Brătianu;
*Bulevardul Încoronării;
*Strada Gheorghe Doja;
*Calea Moților.
De asemenea, au fost înregistrate solicitări și în alte zone din municipiu, respectiv:
*Strada Craivei;
*Strada Ghioceilor;
*Strada Calistrat Hogaș;
*Strada Doinei;
*Strada Mărăști;
*Strada Primăverii;
*Bulevardul Revoluției.
În teren intervin:
*ISU Alba – 14 militari, cu 5 autospeciale și 7 motopompe transportabile;
*Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alba Iulia;
*personal al SC APA CTTA SA Alba.
Toate structurile implicate acționează coordonat pentru evacuarea apei din gospodării și subsoluri, precum și pentru sprijinirea persoanelor afectate.
Misiunile sunt în dinamică, iar echipele operative rămân mobilizate pentru gestionarea tuturor solicitărilor primite
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