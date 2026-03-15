VIDEO | Meșteșug, tradiție și pasiune în Apuseni: Un tânăr de 24 de ani dă viață lemnului și cioplește în el valorile și simbolurile naționale

Meșteșug, tradiție și pasiune în Apuseni: Un tânăr de 24 de ani dă viață lemnului și cioplește în el valorile și simbolurile naționale

În inima Munților Apuseni, la Zlatna, un tânăr de doar 24 de ani reușește să ducă mai departe unul dintre cele mai frumoase meșteșuguri ale satului românesc: sculptura în lemn. Marius Ivan modelează cu răbdare și pricepere bucăți de lemn, transformându-le în porți maramureșene, troițe, fântâni sau balansoare tradiționale, fiecare purtând în el simboluri și motive care vorbesc despre identitatea și credința românească.

Pentru Marius, lemnul nu este doar un material de lucru, ci un partener de dialog. Îi studiază fibra, îl ascultă și apoi îl modelează cu dalta și ciocanul, dând naștere unor lucrări apreciate de cei care iubesc tradiția și lucrul făcut cu migală. Din mâinile sale ies obiecte care îmbină utilul cu frumosul și care păstrează vie o parte din patrimoniul cultural românesc.

Născut și crescut în Zlatna, județul Alba, tânărul spune că legătura sa cu acest meșteșug vine din interior. „Cu asta m-am născut, e un dar de la Dumnezeu, nu este ceva ce înveți”, mărturisește el, convins că pasiunea pentru sculptura în lemn este mai mult decât o simplă îndeletnicire.

Primele încercări au apărut din pură curiozitate. Încă din copilărie era atras de lucrul manual și petrecea mult timp încercând să modeleze bucăți de lemn, dându-le diferite forme. Cu timpul, această curiozitate s-a transformat într-o pasiune autentică. De aproximativ cinci ani, Marius lucrează constant, perfecționându-și tehnica și stilul și dedicând tot mai mult timp artei care l-a cucerit.

În atelierul său prind viață porți maramureșene impunătoare, troițe realizate cu respect pentru simbol și credință, fântâni inspirate din gospodăriile tradiționale și balansoare din lemn care aduc aminte de liniștea satului românesc. Fiecare piesă este realizată manual și presupune zeci de ore de muncă atentă, răbdare și disciplină.

Dintre toate lucrările pe care le creează, porțile maramureșene sunt cele mai complexe și, totodată, cele care îi plac cel mai mult. Bogate în motive tradiționale și simboluri străvechi, acestea necesită multă atenție și pricepere. Din cauza nivelului ridicat de detaliu, realizarea unei astfel de porți poate dura chiar două sau trei luni, în funcție de dimensiune și de complexitatea ornamentelor.

Deși nu poate spune că există o singură lucrare de suflet, tânărul meșter afirmă că pune suflet în fiecare obiect pe care îl creează. Pentru el, fiecare proiect este diferit și reprezintă o nouă provocare, dar și o oportunitate de a exprima prin lemn frumusețea tradițiilor românești.

Prin lucrările sale, Marius Ivan nu doar modelează lemnul, ci duce mai departe spiritul și valorile satului românesc. În fiecare lucrare pe care o realizează se regăsesc simboluri și motive care au trecut testul timpului, dăinuind peste generații. Povestea tânărului din Zlatna arată că tradiția poate merge mai departe atunci când există oameni care cred în ea și o păstrează vie, cioplind în fibrele lemnului identitatea și sufletul românesc.

