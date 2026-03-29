VIDEO | „Marșul pentru Viață” 2026: Sute de persoane de toate vârstele participă la Alba Iulia la manifestarea pentru sprijinirea mamelor și copiilor

„Marșul pentru Viață” 2026: Sute de persoane de toate vârstele participă la Alba Iulia la manifestarea pentru sprijinirea mamelor și copiilor
Marșul pentru Viață are loc la Alba Iulia duminică, 29 martie 2026, de la ora 15:00, sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, evenimentul fiind dedicat susținerii mamei și copilului. Sute de participanți de toate vârstele și din întreg județul Alba au răspuns apelului organizatorilor manifestării.
Participanții s-au stâns la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia de unde au pornit pe traseul Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul, până pe esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, unde vor avea loc activitățile dedicate manifestării.
În fiecare an, luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, adună comunități din întreaga țară în jurul unei inițiative menite să reafirme valoarea și demnitatea fiecărei vieți umane. Manifestarea cunoscută sub numele de Marșul pentru Viață, ajunsă la o nouă ediție, se desfășoară anul acesta sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, subliniind importanța sprijinirii atât a mamei, cât și a copilului.
Și în acest an, tineri, familii, preoți și credincioși din Alba Iulia și împrejurimi participă la acest eveniment de suflet, oferind o mărturie comună în favoarea vieții, a responsabilității și a solidarității.
Manifestarea este organizată de Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Asociația „Emanoil”, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, Radio Reîntregirea. Evenimentul se desfășoară într-un cadru apolitic și neconfesional, fiind deschis tuturor celor care doresc să susțină viața”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.
