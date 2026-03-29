Curier Județean

VIDEO | „Marșul pentru Viață” 2026: Sute de persoane de toate vârstele participă la Alba Iulia la manifestarea pentru sprijinirea mamelor și copiilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Marșul pentru Viață” 2026: Sute de persoane de toate vârstele participă la Alba Iulia la manifestarea pentru sprijinirea mamelor și copiilor

Marșul pentru Viață are loc la Alba Iulia duminică, 29 martie 2026, de la ora 15:00, sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, evenimentul fiind dedicat susținerii mamei și copilului. Sute de participanți de toate vârstele și din întreg județul Alba au răspuns apelului organizatorilor manifestării.

Participanții s-au stâns la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia de unde au pornit pe traseul Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul, până pe esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, unde vor avea loc activitățile dedicate manifestării.

Târgul Grădinarului

În fiecare an, luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, adună comunități din întreaga țară în jurul unei inițiative menite să reafirme valoarea și demnitatea fiecărei vieți umane. Manifestarea cunoscută sub numele de Marșul pentru Viață, ajunsă la o nouă ediție, se desfășoară anul acesta sub genericul „Solidaritate pentru amândoi”, subliniind importanța sprijinirii atât a mamei, cât și a copilului.

Și în acest an, tineri, familii, preoți și credincioși din Alba Iulia și împrejurimi participă la acest eveniment de suflet, oferind o mărturie comună în favoarea vieții, a responsabilității și a solidarității.

În Cetatea Marii Uniri, evenimentul se desfășoară duminică, 29 martie 2026, începând cu ora 15:00, iar participanții se deplasează pe traseul: Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul – esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, locul de desfășurare a activităților ulterioare.

Manifestarea este organizată de Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Asociația „Emanoil”, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, Radio Reîntregirea. Evenimentul se desfășoară într-un cadru apolitic și neconfesional, fiind deschis tuturor celor care doresc să susțină viața”, se arată într-un mesaj publicat de ASCOR Alba Iulia pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba: Trei mașini s-au ciocnit în satul Șard

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 martie 2026

De

ACCIDENT rutier în Alba: Trei mașini s-au ciocnit în satul Șard Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 14.30, în satul Șard. Intervin pompierii din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în localitatea Șard. În accident ar […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 martie 2026

De

Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei O elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia a obținut un rezultat deosebit la olimpiada de Istorie. Miruna Pop a reușit a doua calificare […]

Citește mai mult

Curier Județean

O nouă trecere de pietoni, pe o stradă din Cugir: Alte reglementări ale traficului din oraș care au primit „undă verde” în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 martie 2026

De

O nouă trecere de pietoni, pe o stradă din Cugir: Alte reglementări ale traficului din oraș care au primit „undă verde" în Consiliul Local Consiliul Local Cugir a aprobat, joi, 26 martie 2026, un proiect de hotărâre care vizeză instituirea mai multor reglementări noi de trafic în orașul de la poalele Drăganei. Au primit „undă […]

Citește mai mult