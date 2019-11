VIDEO| Marș pe străzile Vienei pentru salvarea pădurilor virgine românești: “SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS”, sloganul participanților

Marș pe străzile Vienei pentru salvarea pădurilor virgine românești: “SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS”, sloganul participanților

Pădurile din România au prieteni și la Viena. Asociația AGENT GREEN, împreună cu mii de apărători ai naturii, au organizat un marș pe străzile Vienei și au cerut salvarea pădurilor virgine românești!

Țara noastră are ultimele 526 de mii de hectare de păduri primare și seculare din Europa, precum și cele mai vaste suprafețe intacte de natură sălbatică.

Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: „SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS” pentru că o serie de firme austriece toacă anual milioane de arbori din România și ar trebui responsabilizate.

Gabriel Păun, președinte Agent Green: Vă spun sincer că sunt foarte plăcut surprins de ce se întâmplă acum la Viena. Totul a început acum o săptămână când am fost invitat de mișcarea Fridays for Future din Viena să țin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România și ce impact au asupra țării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanții uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi.

A fost o sesiune de informare de fapt, la care au participat și profesori de la universitate, studenți, public interesat. Ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul informării și dezbaterii de acum o săptămână. Oamenii au fost foarte indignați de ce impact au aceste firme în România. Nu au știut asta, am rămas și eu surprins că nu au știut, pentru că au fost multe dezbateri în spațiul public în presă și am crezut că în Austria se știe ce se întâmplă în România. Iată dovada că mulți nu știau și au inițiat acest protest la care este un banner uriaș de 50 de metri, cum nu s-a mai văzut în Viena, cu un mesaj foarte clar – Să fie salvate ultimele păduri primare din România. Este un subiect la care lucrăm pe mai multe fronturi. Încercăm să convingem firmele austriece dar și altele să nu intre în aceste ultime păduri seculare și primare.

Pe de altă parte, lucrăm și cu ministrul Costel Alexe să găsim soluții pentru a proteja strict această jumătate de milion de hectare de pădure.

