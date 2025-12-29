VIDEO | MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini

MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, a desfășurat o campanie de donare de hrană pentru câini, menită să sprijine persoanele care îngrijesc zeci de animale și să încurajeze implicarea comunității în protejarea acestora.

Potrivit IPJ Alba, pentru a fi MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, a desfășurat o campanie de donare de hrană pentru câini.

Astăzi, 29 decembrie 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au fost alături de oamenii care aleg empatia și bunătatea față de animale, zi de zi, oferindu-le hrană, grijă și timp.

Aceștia au donat peste 300 de kilograme de mâncare pentru câinii aflați în grija unor oameni de pe raza municipiilor Alba Iulia, Sebeș și Aiud și a localităților Ighiu, Noșlac și Săsciori.

Scopul acestei campanii l-a constituit sprijinirea persoanelor care se îngrijesc de bunăstarea animalelor și încurajarea cetățenilor de a se implica în astfel de acțiuni.

Animalele au nevoie să fie protejate, iar noi suntem responsabili de siguranța, bunăstarea și liniștea lor!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI