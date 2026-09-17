Transportul județean pe trei rute dinspre Alba Iulia ,,va da gaură” în bugetul călătorilor, după majorarea tarifelor

Operatorul de transport de călători care „operează” pe rutele Alba Iulia – Coșlariu – Blaj, Alba Iulia – Meteș – Zlatna și Alba Iulia – Blandiana – Acmariu și retur intenționează să „ajusteze” prețurile biletelor și abonamentelor.

Tarifele propuse pot fi văzute AICI.

Modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier SC LIVIO DARIO SRL, pe traseele atribuite prin procedurile de achiziție-licitație deschisă derulate prin intermediul SEAP, va fi supusă la vot în ședința Consiliului Județean Alba din data de 24 septembrie 2026.

Tarifele de călătorie aprobate prin prezenta hotărâre vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC LIVIO DARIO SRL, începând cu data de intrării în vigoare a hotărârii, pe traseele cod 31: Alba Iulia – Coșlariu – Blaj; cod 24: Alba Iulia – Meteș – Zlatna și cod: 30 Alba Iulia – Blandiana – Acmariu.

Concret, un bilet de la Alba Iulia la Zlatna va costa 19 lei, iar un abonament lunar 810 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Blaj va costa 18 lei, iar un abonament lunar 762 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Acmariu va costa 20 de lei, iar un abonament lunar 832 de lei.

Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL va asigura afişarea tarifelor de călătorie pe bază de bilete, aprobate prin prezenta hotărâre, la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate.

Din documentația depusă de către operator în susținerea cererilor de modificare a tarifelor, rezultă faptul că, elementele de cheltuieli atât cele materiale (carburanți, energie electrică etc.) cât și cheltuielile cu impozitele, taxele și autorizații, cheltuielile cu salariile personalului, au crescut simțitor de la ultima majorare a tarifului până în prezent.

În tabelul de mai jos se regăsește tariful vechi practicat de către operatorul de transport pe cele 3 trasee, tariful nou, precum și procentul de creștere a valorii biletelor și abonamentelor pe fiecare traseu în parte.

Cod-Traseu Tarif vechi Tarif nou Creștere tarife/km

În documentație se mai arată de asemenea faptul că serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate nu este serviciu public de transport compensat, în sensul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, întrucât UAT Judeţul Alba nu acordă operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului compensaţii pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil, veniturile acestora fiind formate exclusiv din încasările provenite din vânzarea titlurilor de călătorie (în special, bilete şi abonamente).

Secțiune Știri sub articolul principal