Transportul județean pe trei rute dinspre Alba Iulia ,,va da gaură” în bugetul călătorilor, după majorarea tarifelor
Transportul județean pe trei rute dinspre Alba Iulia ,,va da gaură” în bugetul călătorilor, după majorarea tarifelor
Operatorul de transport de călători care „operează” pe rutele Alba Iulia – Coșlariu – Blaj, Alba Iulia – Meteș – Zlatna și Alba Iulia – Blandiana – Acmariu și retur intenționează să „ajusteze” prețurile biletelor și abonamentelor.
Tarifele propuse pot fi văzute AICI.
Modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier SC LIVIO DARIO SRL, pe traseele atribuite prin procedurile de achiziție-licitație deschisă derulate prin intermediul SEAP, va fi supusă la vot în ședința Consiliului Județean Alba din data de 24 septembrie 2026.
Tarifele de călătorie aprobate prin prezenta hotărâre vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC LIVIO DARIO SRL, începând cu data de intrării în vigoare a hotărârii, pe traseele cod 31: Alba Iulia – Coșlariu – Blaj; cod 24: Alba Iulia – Meteș – Zlatna și cod: 30 Alba Iulia – Blandiana – Acmariu.
Concret, un bilet de la Alba Iulia la Zlatna va costa 19 lei, iar un abonament lunar 810 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Blaj va costa 18 lei, iar un abonament lunar 762 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Acmariu va costa 20 de lei, iar un abonament lunar 832 de lei.
Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL va asigura afişarea tarifelor de călătorie pe bază de bilete, aprobate prin prezenta hotărâre, la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate.
Din documentația depusă de către operator în susținerea cererilor de modificare a tarifelor, rezultă faptul că, elementele de cheltuieli atât cele materiale (carburanți, energie electrică etc.) cât și cheltuielile cu impozitele, taxele și autorizații, cheltuielile cu salariile personalului, au crescut simțitor de la ultima majorare a tarifului până în prezent.
În tabelul de mai jos se regăsește tariful vechi practicat de către operatorul de transport pe cele 3 trasee, tariful nou, precum și procentul de creștere a valorii biletelor și abonamentelor pe fiecare traseu în parte.
Cod-Traseu Tarif vechi Tarif nou Creștere tarife/km
În documentație se mai arată de asemenea faptul că serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate nu este serviciu public de transport compensat, în sensul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, întrucât UAT Judeţul Alba nu acordă operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului compensaţii pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil, veniturile acestora fiind formate exclusiv din încasările provenite din vânzarea titlurilor de călătorie (în special, bilete şi abonamente).
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere
În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere O reclamație ajunsă la Consiliul Național Audiovizualului după o ediție a emisiunii ,,Fapte și vorbe”, difuzată de televiziunea regională Carolina TV și realizată de Andrei Barbu, nu a avut rezultatul pe care, probabil, l-ar fi […]
Video | Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz din oraș
Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz Mai multe stații de autobuz din Alba Iulia se află într-o situație asemănătoare: geamurile au fost sparte, crăpate și arată ca după „război”. Zilnic, locuitorii din oraș care folosesc transportul public sunt nevoiți să aștepte autobuzele în aceste stații, […]
Sigfried Mureșan desemnat pentru funcția de premier de către Nicușor Dan
Sigfried Mureșan desemnat pentru funcția de premier de către Nicușor Dan Sigfried Mureșan a fost desemnat joi, 17 septembrie 2026, pentru funcția de premier, de către președintele Nicușor Dan, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de Nicușor Dan Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera Deputaţilor
Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera...
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat România...
Știrea Zilei
În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere
În ciuda reclamațiilor (i)liberale, CNA nu a închis microfonul Carolina TV. Emisiunea ,,Fapte și vorbe”, nu a avut nicio abatere...
Video | Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz din oraș
Lipsă de civilizație la Alba Iulia: Geamuri sparte și crăpate în mai multe stații de autobuz Mai multe stații de...
Curier Județean
Video | Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii sau struguri
Care sunt prețurile la fructe și legume în Piața agroalimentară din Cetate, în Alba Iulia: Cât costă roșiile, ardeii, cartofii...
19 – 20 septembrie 2026 | Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni: Parada porturilor populare, expoziții, concert aniversar, decernarea Medaliei Honterus și a Stelei de Onoare a Federației Sașilor
19 – 20 septembrie 2026 | Sărbătoarea sașilor – Festivalul șonenilor de pretutindeni: Parada porturilor populare, expoziții, concert aniversar, decernarea...
Politică Administrație
Foto | Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei
Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii Un județ...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...