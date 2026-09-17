E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat

România a înregistrat în luna august cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 6,3%, aproape dublă față de media de 3,2% consemnată la nivelul statelor membre, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La polul opus se remarcă Suedia şi Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflaţiei.

În luna iulie, România se afla tot pe primul loc, având cea mai mare rată anuală a inflaţiei (8,2%, faţă de o medie de 3%), la nivelul Uniunii. Se remarcă, însă, trendul descendent din ultimele luni, inflaţia reducându-se de la 9,7%, în mai, la 9,2%, în iunie, 8,2%, în iulie şi 6,3%, în august, scrie News.ro.

„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) şi Cehia (1,5%). Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România (6,3%), Lituania (5,6%) şi Cipru (5,2%)”, arată, joi, Eurostat.

Comparativ cu luna iulie 2026, inflaţia anuală a scăzut, în august, în şase state membre, a rămas stabilă în unul şi a crescut în douăzeci.

Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a fost de 3,2% în august 2026, în creştere faţă de 3,0% în luna iulie. În zona euro, rata anuală a inflaţiei a fost de 3,2% în august 2026, mai mare faţă de iulie, când era atins un nivel de 2,9%, potrivit datelor Eurostat. În august 2026, au contribuit pozitiv la rata anuală a inflaţiei din zona euro serviciile (1,43 puncte procentuale), energia (1,29 puncte procentuale), bunurile industriale neenergetice (0,30 puncte procentuale) şi alimentele, alcoolul şi tutunul (0,22 puncte procentuale).

Secțiune Știri sub articolul principal