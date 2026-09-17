Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe rețelele de socializare: Propunerea EU KIDS Act, adoptată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a adoptat joi, 17 septembrie, propunerea EU KIDS Act, un nou set de reguli menit să consolideze protecția copiilor și adolescenților în mediul online.

Proiectul stabilește reguli comune în Uniunea Europeană privind accesul minorilor la rețelele sociale și introduce obligații suplimentare pentru platformele digitale, scrie Mediafax.

Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor putea avea acces la conturi pe platformele de social media. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, EU KIDS Act prevede conturi speciale, create și supravegheate de părinți.

Aceste „mini-conturi” vor avea funcții limitate și măsuri de protecție suplimentare, inclusiv limitarea contactelor sociale și a timpului petrecut pe platforme.

De la vârsta de 15 ani, minorii ar putea să își creeze propriile conturi, fără acordul prealabil al părinților. În cazul copiilor cu vârste între 3 și 13 ani, accesul la servicii de partajare video ar urma să fie permis doar prin conturi gestionate de părinți și prin servicii concepute special pentru copii.

Propunerea EU KIDS Act introduce și principiul „siguranței prin proiectare”. Platformele care oferă servicii utilizate de minori, inclusiv rețele sociale, platforme video, jocuri online și chatboturi cu inteligență artificială, vor trebui să demonstreze că acestea sunt adaptate vârstei și nu prezintă riscuri nejustificate pentru copii.

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