VIDEO | Lecția de nemurire de la Doștat: „Școala de altădată” a unit generațiile în Săptămâna Altfel

Lecția de nemurire de la Doștat: „Școala de altădată” a unit generațiile în Săptămâna Altfel
Comuna Doștat a fost pe data de 2 martie martora unui eveniment emoționant, care a demonstrat că, indiferent de tehnologie sau epocă, satul românesc rămâne cel mai bogat izvor de povești.
În cadrul programului național „Săptămâna Altfel”, elevii Școlii Gimnaziale Dostat au lăsat deoparte tabletele și telefoanele inteligente pentru a face o călătorie în timp. Sub îndrumarea cadrelor didactice și cu participarea inimoasă a comunității, sala de clasă s-a transformat într-un spațiu al memoriei vii.
Fiecare epocă cu „totul” ei
Tema centrală a evenimentului a fost o reflecție profundă asupra bogăției interioare. Organizatorii au punctat un adevăr care a vibrat în inimile celor prezenți: relativitatea timpului.
„Am vrut să le arătăm copiilor că bunicii lor, deși mergeau la școală cu o traistă de lână și scriau pe tăblițe, credeau că au totul. Erau bogați prin simplitatea lor. Pe data de 2 martie, elevii noștri au acces la întreaga lume printr-un click și simt, la rândul lor, că au totul. Este o lecție despre recunoștință pe care am vrut să o predăm împreună”, au declarat reprezentanții școlii.
Poveștile de la țară, comori fără vârstă
Expoziția de obiecte vechi – de la manuale îngălbenite de vreme, până la costume populare și unelte de scris de odinioară – a fost completată de amintirile bunicilor invitați. Aceștia le-au povestit celor mici despre disciplina de altădată, despre jocurile din uliță și despre cum se învăța la lumina lămpii.
Concluzia zilei a fost unanimă: la țară se scriu cele mai frumoase povești. Chiar dacă nimeni nu poate anticipat ce va urma sau cum va arăta educația peste alte câteva decenii, spiritul Dostatului rămâne o ancoră de valori.
O punte spre viitor
Evenimentul nu a fost doar o privire nostalgică spre trecut, ci și o promisiune pentru viitor. Elevii au înțeles că, deși decorul se schimbă, esența școlii rămâne aceeași: omenia și dorința de a învăța.
Această „Săptămână Altfel” la Dostat va rămâne cu siguranță în memoria comunității ca momentul în care ieri și azi și-au dat mâna, demonstrând că în inima satului, timpul nu trece, ci se transformă în poveste, se arată într-un comunicat de presă.
