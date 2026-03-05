Curier Județean

VIDEO | Lecția de nemurire de la Doștat: „Școala de altădată" a unit generațiile în Săptămâna Altfel

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

De

Lecția de nemurire de la Doștat: „Școala de altădată” a unit generațiile în Săptămâna Altfel

​Comuna Doștat a fost pe data de 2 martie martora unui eveniment emoționant, care a demonstrat că, indiferent de tehnologie sau epocă, satul românesc rămâne cel mai bogat izvor de povești.

​În cadrul programului național „Săptămâna Altfel”, elevii Școlii Gimnaziale Dostat au lăsat deoparte tabletele și telefoanele inteligente pentru a face o călătorie în timp. Sub îndrumarea cadrelor didactice și cu participarea inimoasă a comunității, sala de clasă s-a transformat într-un spațiu al memoriei vii.

​Fiecare epocă cu „totul” ei

​Tema centrală a evenimentului a fost o reflecție profundă asupra bogăției interioare. Organizatorii au punctat un adevăr care a vibrat în inimile celor prezenți: relativitatea timpului.

​„Am vrut să le arătăm copiilor că bunicii lor, deși mergeau la școală cu o traistă de lână și scriau pe tăblițe, credeau că au totul. Erau bogați prin simplitatea lor. Pe data de 2 martie, elevii noștri au acces la întreaga lume printr-un click și simt, la rândul lor, că au totul. Este o lecție despre recunoștință pe care am vrut să o predăm împreună”, au declarat reprezentanții școlii.

​Poveștile de la țară, comori fără vârstă

​Expoziția de obiecte vechi – de la manuale îngălbenite de vreme, până la costume populare și unelte de scris de odinioară – a fost completată de amintirile bunicilor invitați. Aceștia le-au povestit celor mici despre disciplina de altădată, despre jocurile din uliță și despre cum se învăța la lumina lămpii.

​Concluzia zilei a fost unanimă: la țară se scriu cele mai frumoase povești. Chiar dacă nimeni nu poate anticipat ce va urma sau cum va arăta educația peste alte câteva decenii, spiritul Dostatului rămâne o ancoră de valori.

​O punte spre viitor

​Evenimentul nu a fost doar o privire nostalgică spre trecut, ci și o promisiune pentru viitor. Elevii au înțeles că, deși decorul se schimbă, esența școlii rămâne aceeași: omenia și dorința de a învăța.

​Această „Săptămână Altfel” la Dostat va rămâne cu siguranță în memoria comunității ca momentul în care ieri și azi și-au dat mâna, demonstrând că în inima satului, timpul nu trece, ci se transformă în poveste, se arată într-un comunicat de presă.

