VIDEO | La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au primit daruri de Crăciun de la salvatori
La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au primit daruri de Crăciun de la salvatori
În aceste zile pline de emoție și speranță, Primăria Orașului Teiuș, prin programul „Fă bine celui de lângă tine”, împreună cu CAR Credit Teiuș și pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Teiuș – Echipa Faptelor Bune – au dus mai mult decât pachete cu alimente și cadouri… au dus lumină, grijă și bucurie.
Vineri, 19 decembrie 2025, 14 familii au primit sprijin concret, iar 45 de copii s-au bucurat de daruri care au adus zâmbete sincere și ochi plini de emoție.
Citește și: Cele mai frumoase mesaje de Crăciun. Urări și felicitări pe care le puteți trimite celor dragi
În total, 27 de adulți și 45 de copii au simțit că nu sunt singuri și că binele există atunci când oamenii aleg să fie aproape unii de alții.
,,Mulțumim din inimă CAR Credit Teiuș, partener de nădejde și de suflet al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – Echipa Faptelor Bune, pentru susținerea constantă, implicarea generoasă și sprijinul real oferit programelor desfășurate de pompierii voluntari, atât în orașul Teiuș, cât și în satele aparținătoare.
Echipa Faptelor Bune este mereu prezentă nu doar în situații de urgență, ci și atunci când este nevoie de o mână întinsă, de o vorbă bună sau de un gest care să aducă speranță.
Sărbători cu liniște, lumină și inimile pline tuturor! Pentru că împreună, binele se transformă în faptă”, au transmis reprezentanții SVSU Teiuș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT rutier pe DN1: O șoferiță de 19 ani, din Alba, a pierdut controlul asupra mașinii și s-a răsturnat în afara drumului la Miercurea Sibiului
ACCIDENT rutier pe DN1: O șoferiță de 19 ani, din Alba, a pierdut controlul asupra mașinii și s-a răsturnat în afara drumului la Miercurea Sibiului Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 8.30, pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului. O șoferiță de 19 ani, din Alba, s-a răsturnat cu mașina […]
PROGRAM magazine de Crăciun 2025, Revelion și Anul Nou 2026 în Alba: Când vor fi deschise Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-urile în perioada sărbătorilor de iarnă
PROGRAM magazine de Crăciun 2025, Revelion și Anul Nou 2026 în Alba: Când vor fi deschise Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-urile în perioada sărbătorilor de iarnă Crăciunul și finalul de an se apropie cu pași repezi și mulți români au început deja pregătirile pentru masa festivă de sărbători, iar supermarket-urile și hypermarket-urile sunt […]
FOTO | Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a trecut în rezervă
Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a trecut în rezervă Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu a fost numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia, la data de 11 noiembrie 2025. În data de 11.11.2025 la Batalionului 136 Geniu „Apulum” a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse)
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse) Sectorul HoReCa primește o...
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent”
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent” CFR Călători...
Știrea Zilei
VIDEO | La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au primit daruri de Crăciun de la salvatori
La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au...
ACCIDENT rutier pe DN1: O șoferiță de 19 ani, din Alba, a pierdut controlul asupra mașinii și s-a răsturnat în afara drumului la Miercurea Sibiului
ACCIDENT rutier pe DN1: O șoferiță de 19 ani, din Alba, a pierdut controlul asupra mașinii și s-a răsturnat în...
Curier Județean
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet Guvernul Bolojan a decis să...
FOTO | Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...
Tradiții și superstiții de Ignat, ziua în care sunt sacrificați porcii. Cum vor fi pedepsiți cei care muncesc în această zi
Tradiții și superstiții de Ignat, ziua în care sunt sacrificați porcii. Cum vor fi pedepsiți cei care muncesc în această...