VIDEO | La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au primit daruri de Crăciun de la salvatori

La S.V.S.U TEIUȘ, binele are chip, are suflet și poartă uniformă de pompier: 14 familie, cu 45 de copii, au primit daruri de Crăciun de la salvatori

În aceste zile pline de emoție și speranță, Primăria Orașului Teiuș, prin programul „Fă bine celui de lângă tine”, împreună cu CAR Credit Teiuș și pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Teiuș – Echipa Faptelor Bune – au dus mai mult decât pachete cu alimente și cadouri… au dus lumină, grijă și bucurie.

Vineri, 19 decembrie 2025, 14 familii au primit sprijin concret, iar 45 de copii s-au bucurat de daruri care au adus zâmbete sincere și ochi plini de emoție.

În total, 27 de adulți și 45 de copii au simțit că nu sunt singuri și că binele există atunci când oamenii aleg să fie aproape unii de alții.

,,Mulțumim din inimă CAR Credit Teiuș, partener de nădejde și de suflet al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – Echipa Faptelor Bune, pentru susținerea constantă, implicarea generoasă și sprijinul real oferit programelor desfășurate de pompierii voluntari, atât în orașul Teiuș, cât și în satele aparținătoare.

Echipa Faptelor Bune este mereu prezentă nu doar în situații de urgență, ci și atunci când este nevoie de o mână întinsă, de o vorbă bună sau de un gest care să aducă speranță.

Sărbători cu liniște, lumină și inimile pline tuturor! Pentru că împreună, binele se transformă în faptă”, au transmis reprezentanții SVSU Teiuș.

