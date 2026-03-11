VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat la un workshop organizat în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”.
Inițiativa își propune să aducă în fața elevilor și studenților specialiști din diferite domenii de activitate. Evenimentul face parte din calendarul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române.
Workshopul a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a reunit aproximativ 100 de participanți, interesați de domeniul „Siguranță și Apărare”.
În cadrul întâlnirii, jandarmii le-au prezentat tinerilor informații despre rolul și misiunile instituției, responsabilitățile pe care le au în asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și despre oportunitățile de carieră în cadrul Jandarmeriei Române.
Totodată, participanții au avut ocazia să vadă și o parte din echipamentul din dotarea jandarmilor.
Discuțiile au fost interactive, participanții având ocazia să adreseze întrebări și să afle mai multe despre pregătirea necesară, provocările meseriei și experiențele din teren ale jandarmilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor în Piața Cuza Vodă
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor în Piața Cuza Vodă PlantFEST revine la Aiud, centrul orașului fiind transformat într-o adevărată grădină urbană. A doua ediție a evenimentului dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și […]
UPDATE | INCENDIU de vegetație uscată în comuna Râmeț: O femeie prezintă arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul corpului. A fost solicitat elicopter SMURD
UPDATE | INCENDIU de vegetație uscată în comuna Râmeț: O femeie prezintă arsuri de gradul 2 și 3 la nivelul corpului. A fost solicitat elicopter SMURD Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit miercuri după-masa, în jurul orei 15.00, în comuna Râmeț. O femeie ar fi suferit arsuri. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea […]
INCENDIU de vegetație uscată în localitatea Vidolm: Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 metri
INCENDIU de vegetație uscată în localitatea Vidolm: Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 metri Pompierii din Câmpeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la intrare în localitatea Vidolm dinspre comuna Ocoliș. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată la intrare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația față de măsura dispusă de Tribunalul Sibiu
Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, rămâne în arest prevenitv: Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația...
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament
CSAT a aprobat dislocarea temporară în România a unor capabilități militare americane: Decizia finală, în Parlament Consiliul Suprem de Apărare...
Știrea Zilei
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în...
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ 14 milioane de lei. Care este termenul de realizare a lucrărilor
Nouă capacitate de producere a energiei electrice din surse solare de minimum 3000 kW în Alba Iulia: Investiție de aproximativ...
Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei” Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu”...
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor în Piața Cuza Vodă
20 – 22 martie 2026 | PlantFest, cel mai colorat eveniment al primăverii, la Aiud: Târg dedicat producătorilor de pomi...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
Biserica ortodoxă îl pomenește în 11 martie pe Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului Biserica ortodoxă îl pomenește în fiecare an...
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului
11 Martie – Ziua europeană a victimelor terorismului Data de 11 martie a fost declarată de Parlamentul European ca fiind...