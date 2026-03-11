VIDEO | Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”: Workshop la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Jandarmii din Alba, alături de tineri în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat la un workshop organizat în cadrul proiectului „ABC-ul Carierei”.

Inițiativa își propune să aducă în fața elevilor și studenților specialiști din diferite domenii de activitate. Evenimentul face parte din calendarul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române.

Workshopul a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a reunit aproximativ 100 de participanți, interesați de domeniul „Siguranță și Apărare”.

În cadrul întâlnirii, jandarmii le-au prezentat tinerilor informații despre rolul și misiunile instituției, responsabilitățile pe care le au în asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și despre oportunitățile de carieră în cadrul Jandarmeriei Române.

Totodată, participanții au avut ocazia să vadă și o parte din echipamentul din dotarea jandarmilor.

Discuțiile au fost interactive, participanții având ocazia să adreseze întrebări și să afle mai multe despre pregătirea necesară, provocările meseriei și experiențele din teren ale jandarmilor.

