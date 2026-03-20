VIDEO | Jandarmii din Alba, acțiune de ecologizare în Apuseni: Au fost colectați aproximativ 90 de saci de deșeuri din zona zona Honci – Gârda Seacă – Ghețar

Jandarmii din Alba, acțiune de ecologizare în Apuseni: Au fost colectați aproximativ 90 de saci de deșeuri din zona zona Honci – Gârda Seacă – Ghețar

Jandarmii din Alba au participat joi, 19 martie 2026, la o acțiune de ecologizare în Apuseni. Au fost colectați aproximativ 90 de saci de deșeuri din zona zona Honci – Gârda Seacă – Ghețar.

Ieri, 19 martie a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat la o acțiune de ecologizare desfășurată în zona Honci – Gârda Seacă – Ghețar. Activitatea face parte din seria de evenimente dedicate aniversării a 176 de ani de existență a Jandarmeriei Române.

Alături de jandarmi au fost prezenți rangeri din cadrul Administrației Parcului Natural Apuseni, scopul fiind protejarea mediului înconjurător și menținerea curățeniei într-una dintre cele mai frecventate zone turistice din județ.

În urma acestui demers, au fost colectați aproximativ 90 de saci de deșeuri, contribuind astfel la păstrarea unui mediu curat și sănătos pentru toți cei care aleg să viziteze această zonă.

Recomandăm tuturor persoanelor care ajung în natură să manifeste responsabilitate, să nu arunce deșeuri la întâmplare și să contribuie activ la protejarea mediului înconjurător, astfel încât frumusețea acestor locuri să fie păstrată și pentru generațiile viitoare.

