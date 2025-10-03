VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025
IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că au început înscrierile pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), sesiunea septembrie–decembrie 2025. Potrivit informațiilor transmise, candidații se pot înscrie până la data de 17 octombrie 2025, urmând ca dosarele complete să fie depuse până la 3 noiembrie 2025.
IPJ Alba precizează că locurile scoase la concurs sunt comune pentru bărbați și femei și că detaliile privind numărul de locuri, condițiile de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia vor fi publicate pe site-ul Poliției Române, secțiunea Carieră – Admitere instituții de învățământ, precum și pe site-ul IPJ Alba.
Concursul de admitere include două probe: evaluarea performanței fizice, care se va desfășura în perioada 7–12 noiembrie 2025, și evaluarea cunoștințelor, programată pentru 15 noiembrie 2025. Proba de cunoștințe constă într-un test grilă cu subiecte din limba română, limbi străine, legislația specifică MAI și educație civică.
IPJ Alba reamintește că pentru a participa, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, printre care se numără cetățenia română, capacitatea deplină de exercițiu, aptitudinea fizică și psihologică, precum și absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat. De asemenea, candidații nu trebuie să aibă antecedente penale, tatuaje sau comportament necorespunzător principiilor profesiei de polițist.
Cererea de înscriere se transmite exclusiv electronic la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane al IPJ Alba, iar candidații vor primi un cod unic de identificare utilizat pe întreaga procedură de concurs. Depunerea dosarului complet se realizează la sediul temporar al IPJ Alba din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 2 (Carolina Mall).
Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate până la 24 decembrie 2025, iar candidații declarați „admis” trebuie să depună diploma de bacalaureat în original la unitatea de învățământ la începutul anului școlar.
