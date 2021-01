VIDEO- INEDIT| Urmare a apelului la 112 a unor cetățeni indignații, polițiștii s-au luat la ”bătaie” cu bulgări de zăpadă cu câțiva copii!

VIDEO- INEDIT| Urmare a apelului la 112 a unor cetățeni indignații, polițiștii sosiți la fața locului s-au luat la ”bătaie” cu bulgări de zăpadă cu câțiva copii!

Polițiști sibieni au intervenit în noaptea de luni spre marți la o bătaie mai atipică, între doi copii. Aceștia se ”lupt au” pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, cu bulgări de zăpadă.

Agenții au pornit sirena și girofarurile și au coborât la copii. Deși cei care au semnalat joaca copiilor ca pe o distrubare a liniștii publice și sperau ca totul să se termine cu oprirea “bătăii”, polițiștii sibieni au intrat în jocul copiilor și au început să-i atace cu bulgări de zăpadă, totul într-o joacă copilărească.

Your browser does not support the video tag.

Gestul polițiștilor sibieni nu este singular și este preluat după modelul american, unde în urma unor apeluri de disturbare a liniștii publice din cauza unor copii, polițiștii veniți la intervenție au început să joace baschet sau fotbal cu micii “infractori”.

Sursa video: I LOVE SIBIU