Foto | Oana și Alexandru, primii salvatori pregătiți să intervină pentru salvarea din apă din cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba: Au absolvit un curs internațional

Oana și Alexandru, primii salvatori pregătiți să intervină pentru salvarea din apă din cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba: Au absolvit un curs internațional

Crucea Roșie Filiala Alba are oficial salvatori pregătiți să intervină pentru salvarea din apă și acordarea primului ajutor.

Oana și Alexandru, voluntari în cadrul organizației, au absolvit cu brio un curs internațional intensiv de salvare și prim ajutor, organizat pe apele Dunării de Crucea Roșie Filiala Giurgiu.

Cursul a inclus exerciții reale de salvare din apă, intervenții în situații de dezastru, utilizarea bărcii de intervenție, a pompelor și a altor echipamente specifice, tehnici de prim ajutor adaptate situațiilor de urgență.

De asemenea, cursul a presupus colaborarea între echipe internaționale din România, Bulgaria și Italia, dar și sesiuni de pregătire pentru a putea acorda sprijin psihologic victimelor în momente de traumă.

„În situații de urgență și la dezastre, fiecare secundă contează, iar pregătirea face diferența dintre teamă și speranță.

Felicitări, Oana și Alexandru!

Mulțumim colegilor de la Crucea Rosie Giurgiu pentru organizarea acestui curs esențial pentru voluntarii din organizațiile noastre”, au transmis reprezentanții Crucii Roșii Române Filiala Alba.

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