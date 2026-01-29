Ştirea zilei

VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare

Un incident grav a avut loc joi seara,  în Alba Iulia, pe strada Henri Coandă. O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervină pentru extragerea unei persoane, căzută într-o groapă unde se efectua lucrări la canalizare in mun. Alba Iulia, str. Henri Coandă.

Persoana de sex feminin, aproximativ 60 ani, a fost extrasa în siguranță din groapa adâncă de aproximativ 3m de către pompierii militari si predată echipajului medical prezent la locul evenimentului.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare si 1 ambulanță SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară: Contractul pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de închiriere a bicicletelor urmează să fie semnat

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

29 ianuarie 2026

De

Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară, au precizat, joi, 29 ianuarie 2026, la solicitarea ziarulunirea.ro, reprezentanții Primăriei Alba Iulia. Potrivit acestora, în zilele următoare va fi semnat contractul pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a respins, ca nefondată, contestația declarată de inculpata A. împotriva deciziei prin care a fost prelungită măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpate. Joi, 29.01.2026, în dosarul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

28 ianuarie 2026

De

INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac… singuri aproape toată treaba, a semnalat, miercuri, 28 ianuarie 2026, jurnalistul Iosif Gligor. „Vulcanizare cu ROBOȚI care lucreazǎ singuri, la Sebeș! N-am crezut că a evoluat atât de mult tehnica, încât au ajuns să lucreze […]

Citește mai mult