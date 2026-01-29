VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare

Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare

Un incident grav a avut loc joi seara, în Alba Iulia, pe strada Henri Coandă. O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervină pentru extragerea unei persoane, căzută într-o groapă unde se efectua lucrări la canalizare in mun. Alba Iulia, str. Henri Coandă.

Persoana de sex feminin, aproximativ 60 ani, a fost extrasa în siguranță din groapa adâncă de aproximativ 3m de către pompierii militari si predată echipajului medical prezent la locul evenimentului.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare si 1 ambulanță SAJ.

