Video | Incendiu puternic într-un cămin studențesc din județul vecin: Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat
Incendiu puternic într-un cămin studențesc din județul vecin: Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat
Un incendiu a izbucnit puternic a izbucnit într-o cameră situată la etajul 5 al unui cămin studențesc din Cluj-Napoca noaptea trecută.
Aproximativ 200 de studenți s-au autoevacuat, iar alți 13 au fost evacuați de pompieri, trei dintre aceștia având nevoie de oxigen.
Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit de puține momente pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-o cameră a unui cămin studențesc situat pe strada B.P. Hașdeu din municipiul Cluj-Napoca.
La fața locului au fost dislocate cinci autospeciale pentru stingerea incendiilor, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
În momentul sosirii pompierilor la locul solicitării, pompierii au găsit obiectele și bunurile dintr-o cameră, situată la etajul 5 al căminului, cuprinse în totalitate de flăcări, cu pericol de extindere la încăperile învecinate. Cea mai mare parte, din totalul celor aproximativ 200 de studenți cazați în cămin, s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.
S-a constituit imediat un dispozitiv de stingere din interior a incendiului, concomitent cu verificarea tuturor încăperilor din imobil de către echipajele de pompieri. Astfel, au mai fost găsiți în camere și evacuați un număr de 13 studenți, care au fost consultați ulterior de către echipajele SMURD și SAJ. Trei dintre aceștia au necesitat administrarea de oxigen, însă pentru nici unul nu s-a impus transportul la spital.
Intervenția pompierilor a lichidat în scurt timp flăcările, fiind împiedicată propagarea acestora mai departe de limitele în care au fost găsite.
În acest moment se acționează pentru înlăturarea efectelor secundare și cercetarea cauzelor probabile a incendiului și se colaboreaza cu personalul administrativ al universității pentru identificarea soluțiilor de relocare a studenților a căror camere au fost deteriorate de flăcări și degajările de fum.
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