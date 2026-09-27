Votul de învestitură pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, în plenul Parlamentului: Când vor avea loc audierile miniștrilor propuși

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan va avea loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit deciziei luate sâmbătă de Birourile permanente reunite.

Ședința plenului reunit este programată la ora 13:00.

Conducerea Parlamentului a mai decis că audierile miniștrilor propuși în comisiile permanente se vor desfășura luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între orele 10:00 și 20:00. Repartizarea pe comisii și programul detaliat al audierilor vor fi publicate pe site-ul Camerei Deputaților, potrivit Agerpres.

În plenul reunit, la votul de învestitură, candidatului desemnat la funcția de premier i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul dezbaterilor. Grupurilor parlamentare din Cameră și Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, cu același calcul, deputații și senatorii neafiliați.

Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR – 8 minute, PNL – 7, USR – 5, UDMR – 3, Grupul parlamentar Uniți pentru România – 1 minut, Grupul parlamentar al minorităților naționale – 1, SOS România – 1, PACE – Întâi România – 1, senatori și deputați neafiliați – 2 minute. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

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