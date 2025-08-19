Rămâi conectat

VIDEO | În Alba Iulia au început lucrările în vederea amenajării parcării din spatele Tribunalului Alba

acum 2 ore

În Alba Iulia au început lucrările în vederea amenajării parcării din spatele Tribunalului Alba

În centrul municipiului Alba Iulia au început lucrările în vederea amenajării parcării din spatele Tribunalului Alba.

În acea zonă exista în trecut o sală de sport. Aceasta a fost a fost afectată de un incendiu, ruinele sale fiind ulterior demolate.

Noua parcare va avea zeci de locuri.

Este vorba mai precis de 40 de locuri de parcare, conform precizărilor făcute de reprezentanții administrației locale.

În a doua jumătate a lunii iunie 2025 zona în care acum este amenajată parcarea a început să fie curățată, demers absolut necesar pentru demararea lucrărilor acum în desfășurare.

