VIDEO | Impresiile unui tânăr din Bangladesh, stabilit de doi ani în Aiud: Ce spune despre oraș, oameni și munca de sudor
Bepary Ridoy este un tânăr de 26 de ani din Bangladesh, stabilit în Aiud de aproximativ doi ani, unde lucrează în prezent la firma Prebet din oraș.
Întrebat dacă muncește în Aiud, Bepary Ridoy a răspuns simplu și direct: „da, da, da, la Prebet”, precizând că ocupă postul de sudor. Tânărul a recunoscut că munca este grea și variată, însă a descris experiența sa, pe scurt, drept „bine”.
Ce părere are despre oamenii din Aiud și despre oraș
Vorbind despre oamenii din Aiud, tânărul din Bangladesh a spus că îi plac locuitorii orașului, pe care i-a caracterizat, în română, prin cuvântul „bine”. A avut cuvinte de apreciere și despre orașul în care trăiește în prezent, mărturisind că Aiudul îi place.
Bepary Ridoy locuiește deja de doi ani în oraș și nu intenționează să plece prea curând, spunând că își dorește să rămână în continuare în Aiud.
El a mai afirmat că și alți oameni din țara sa de origine lucrează la firma din Aiud amintită anterior.
