VIDEO | Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50%

acum o oră

Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50%

Lucrările de pe secţiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj – Deva (A1) a atins un stadiu fizic de 52%, asocierea de constructori intenţionând să finalizeze lucrările în 2026, a anunţat recent directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Progres susţinut la tunelul Margina – Holdea (A1)! Secţiunea Margina – Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj – Deva a atins un stadiu fizic de 52%. Mobilizarea în şantier a asocierii de constructori români şi bosniaci (UMB – EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, a transmis Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Astfel, la tunelul 1, cele două galerii de 415 metri şi, respectiv, 367,5 metri, au fost deja străpunse şi au fost finalizate mai multe lucrări iar la tunelul 2, pe sensul Nădlac – Sibiu, au fost excavaţi 660 metri din totalul de 1.985 metri.

„Constructorii sunt mobilizaţi în şantier cu 554 de muncitori şi operatori şi 203 utilaje şi echipamente specializate”, a adăugat Pistol. Proiectul, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin PNRR. Odată finalizată această secţiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Boiţa la Nădlac, pe o distanţă continuă de peste 360 kilometri.

De asemenea, reprezentanții DRDP Timișoara au anunțat că se lucrează în mai multe fronturi, atât în subteran, cât și în zonele realizate prin metoda cut & cover, conform etapelor tehnologice prevăzute în proiect.

La Tunelul 2, cel mai lung de pe acest sector (zona Holdea), execuția se realizează prin excavare în subteran și prin săpătură deschisă, în funcție de soluția tehnică adoptată pe fiecare porțiune. La galeria T2 executată de antreprenorul UMB, lungimea totală este de 1.985 metri. Până în prezent, au fost excavați 660 metri, din care o parte prin metoda ”cut & cover” și restul prin excavare în subteran. În galeria T2 executată de antreprenorul Euro Asfalt, cu o lungime totală de 1.825 metri, s-au realizat 796 metri de excavație, atât în subteran, cât și în zonele realizate de la suprafață.

La Tunelul 1, din zona localității Margina, lucrările de excavație sunt finalizate pe ambele galerii, iar șantierul a intrat în etapa de realizare a structurii de rezistență. Atât excavația, cât și aplicarea torcretului fin și fundațiile pentru bolta întoarsă sunt încheiate. Pe galeria executată de UMB, cu o lungime de 415 metri, se lucrează în prezent la hidroizolație și la realizarea primului element al căptușelii finale. În cazul celeilalte galerii, executată de Euro Asfalt, cu o lungime de 367,5 metri, hidroizolația este finalizată, iar lucrările continuă la căptușeala finală.

Mobilizarea în șantier este semnificativă: sunt implicați peste 550 muncitori și operatori, iar activitatea este susținută de circa 200 utilaje, autovehicule și echipamente specializate pentru lucrări de tunel. Stadiul fizic al lucrării este de 52%.

Lucrările continuă pe toate fronturile deschise, în condiții dificile de teren și vreme, cu aplicarea soluțiilor tehnice adecvate fiecărei etape de execuție.

