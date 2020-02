VIDEO| Imagini spectaculoase cu o turmă de capre negre, surprinse într-o pădure din Parcul Naţional Apuseni

Rupicapra rupicapra

Intalnire inedita cu un ciopor de capre negre in #Parcul #Natural #Apuseni.In sezonul rece femelele sunt in perioada de gestatie, iezii fiind născuți abea in aprilie-mai, din acest motiv va rugam sa aveti o conduita adecvata in drumetiile voastre indeosebi in zonele unde este prezent acest mamifer.#ParculNaturalApuseni 🌲🌳🇹🇩 #PentruOameniSiNatura #EvadareDinMediulUrban #RefugiuInNatura #AriiProtejate #Natura2000 #CoservareaBiodiversitatii #Natura #MuntiiApuseni #Transilvania #DescoperaRomania#DescoperaFaunaAPNA #Fauna #ViataSalbatica #Habitate #Fotografie #capraneagra #rupicapra ➡️ www.parcapuseni.ro ⬅️Credit:@Coras Florin .

Publicată de Romsilva-Parcul Natural Apuseni pe Marţi, 4 februarie 2020