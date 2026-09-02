FIDELIS revine în septembrie 2026: Dobânzi de până la 7,50% în lei și 6,30% în euro. Ce beneficii au donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor va lansa în perioada 4-11 septembrie 2026, o nouă ediție a programului de titluri de stat FIDELIS. Dobânzile neimpozabile vor fi de până la 7,50% pentru emisiunile în lei și de până la 6,30% pentru cele în euro.

Donatorii de sânge beneficiază și în această ediție de dobânzi și praguri minime de subscriere speciale.

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a noua ediție a programului de titluri de stat FIDELIS

Ministerul Finanțelor lansează cea de-a noua ediție a programului de titluri de stat FIDELIS, investitorii având posibilitatea să subscrie la emisiuni în lei și euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie 2026.

Dobânzile ajung până la 7,50% la emisiunile în lei și până la 6,30% la cele în euro.

Programul este destinat persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.

Subscrierile pot fi realizate prin intermediul consorțiului format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

Dobânzi de până la 7,50% la emisiunile în lei și 6,30% la cele în euro

Investitorii care aleg Programul FIDELIS IX, ediția din septembrie, beneficiază de următoarele dobânzi:

Emisiuni în lei:

-de 6,30% – cu scadența la 2 ani

-de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

-de 6,90% cu scadența la 4 ani

-de 7,50% cu scadența la 10 ani

Emisiuni în euro:

-de 4,00% cu scadența la 3 ani

-de 5,00% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge

-de 6,30% cu scadența la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge

Potrivit Ministerului Finanțelor, cei care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2026 pot subscrie în condiții speciale.

Concret, ei vor beneficia de o dobândă de 7,30% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5,00% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani.

De asemenea, donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse. Pentru tranșa în lei dedicată donatorilor, pragul minim de subscriere este de 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru tranșele obișnuite, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Pentru tranșa în euro dedicată donatorilor, pragul minim de subscriere este de 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru tranșele obișnuite, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, iar dobânda este calculată în funcție de perioada de deținere și de prețul obținut pe bursă. În plus, toate veniturile din dobânzi sau câștiguri de capital sunt 100% neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.

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