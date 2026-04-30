VIDEO | Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta.
„În mod evident în fiecare partid când sunt soluții pot exista păreri diferite, asta s-a întâmplat în ultimii 3o de ani de când sunt eu membru, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu este hotărâtă în biroul tău de conducere, ci în alte părți dacă nu au caracterul și forța să devii un partid respectat, dacă cineva nu te respectă, vă puteți gândi că a mai încerca încă o coaliție cu un astfel de partid, cum au făcut oameni din conducera PSD să se comporte este de natură să te conducă să nu mai mergi spre nicio înțelegere. Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții. Chiar dacă guvernul rămâne nu mai are capacitratea să livreze maxim”, a declarat premierul, miercuri, 29 aprilie 2026, la TVR.
„Responsabilitatea crizei este în curtea PSD. Noi suntem un partid responsabil și nu fugim. Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi la guvernare, nu mai putem fi în coaliție cu PSD. Dacă vin cu o soluție. Dacă nu PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere. (…) Dacă ești numai la guvernare, dar ești un premier marionetă, cum vrea PSD, ca ei să șurubărească pe la spate, asta nu poate fi acceptat.
