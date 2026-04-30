VIDEO | Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta.

„În mod evident în fiecare partid când sunt soluții pot exista păreri diferite, asta s-a întâmplat în ultimii 3o de ani de când sunt eu membru, dar partidul a înțeles că atunci când conducerea ta nu este hotărâtă în biroul tău de conducere, ci în alte părți dacă nu au caracterul și forța să devii un partid respectat, dacă cineva nu te respectă, vă puteți gândi că a mai încerca încă o coaliție cu un astfel de partid, cum au făcut oameni din conducera PSD să se comporte este de natură să te conducă să nu mai mergi spre nicio înțelegere. Cei care au generat această criză trebuie să vină cu soluții. Chiar dacă guvernul rămâne nu mai are capacitratea să livreze maxim”, a declarat premierul, miercuri, 29 aprilie 2026, la TVR.

„Responsabilitatea crizei este în curtea PSD. Noi suntem un partid responsabil și nu fugim. Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi la guvernare, nu mai putem fi în coaliție cu PSD. Dacă vin cu o soluție. Dacă nu PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere. (…) Dacă ești numai la guvernare, dar ești un premier marionetă, cum vrea PSD, ca ei să șurubărească pe la spate, asta nu poate fi acceptat.

PENSII 2026 | Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii

acum 2 ore

30 aprilie 2026

Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare se poate face o singură dată într-un an calendaristic. In conformitate cu prevederile art.94 alin. 6 din legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, pensionarii pentru limită de vârstă […]

Noua lege a salarizării în sistemul public. Veniturile aflate în plată nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi. Ministru: „Este un principiu de bază"

acum 11 ore

29 aprilie 2026

Noua lege a salarizării în sistemul public. Veniturile aflate în plată nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi. Ministru: „Este un principiu de bază” Guvernul a avut, ieri, 28 aprilie 2026, consultări cu reprezentanții sindicatelor, la Palatul Victoria, principala temă a discuțiilor fiind proiectul noii legi a salarizării unitare.  Dialogul a fost purtat de […]

Câte zile libere au românii de 1 Mai 2026: Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar

acum 14 ore

29 aprilie 2026

Câte zile libere au românii de 1 Mai 2026: Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar Începutul lunii mai 2026 aduce pentru angajații din România una dintre cele mai așteptate perioade de respiro din an. Este vorba despre minivacanța de 1 Mai, care creează un weekend prelungit la început de primăvară […]

