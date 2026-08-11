Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 45 de candidați din Alba, absenți la proba obligatorie a profilului. Câți au lipsit de la istorie și câți de la matematică

Absolvenții de liceu din Alba, care nu au promovat examenul de bacalaureat în vară, au susținut marți, 11 august 2026, proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie – din cadrul sesiunii de toamnă. Testarea a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

În total s-au înscris 240 de elevi, 44 la istorie și 196 la matematică. Au fost prezenți 195 de candidați, dintre care 36 la istorie și 159 la matematică.

Au lipsit 45 de elevi, 8 la istorie și 36 la matematică.

Regulile pentru probele scrise sunt aceleași ca la sesiunea din vară. Candidații trebuie să folosească doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră, iar la proba de Matematică și Geografie pot folosi instrumente de desen și creionul pentru elementele grafice.

Accesul în săli s-a făcut până la ora 08:30. Proba a început la ora 9. Timpul de lucru la fiecare probă este de trei ore de la distribuirea subiectelor către toți candidații din sală.

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