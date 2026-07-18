Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record
Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record
Miercuri 15 iulie 2026, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov – Postul de Poliție Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 14 iulie 2026, în jurul orei 06:20, unei persoane i-ar fi fost sustras telefonul mobil, din Stația de cale ferată Alba Iulia, de către persoane necunoscute.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat autorul furtului, un bărbat, de 44 de ani.
Telefonul mobil mai sus menționat a fost ridicat și predat părții vătămate, prejudiciul de 500 de lei fiind recuperat, a transmis, sâmbătă, 18 iulie 2026, Poliția Română.
În perioada 14-15 iulie 2026, la nivel național, polițiștii de la transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate verificări în 486 de stații și triaje de cale ferată și 464 de trenuri de călători, fiind legitimate 3.667 de persoane.
De asemenea, au fost depistate 28 de persoane care apelau la mila publicului.
Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 458 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 194.450 de lei.
sursa: Poliția Română
foto – Gara Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin: „Costul să se reducă în perioada următoare”
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru lansarea a două programe finanțate din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 250 de milioane de euro. Măsurile vizează extinderea sistemelor de contorizare inteligentă și dezvoltarea capacităților de stocare a […]
Video | Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”
Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc” Cunoscutul artist Ionuț Fulea a împlinit joi, 17 iulie 2026, frumoasa vârstă de 55 de ani, prilej pentru lumea muzicală și numerosul său public de a celebra o carieră […]
Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare
Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități informativ-preventive, în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”, pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și prevenirea faptelor de bullying și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin: „Costul să se reducă în perioada următoare”
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan,...
Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record
Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp...
Știrea Zilei
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe...
Video | Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale
Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate...
Curier Județean
Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare
Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare O conductă de gaz a fost avariată...
18 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...