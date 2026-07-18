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Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record

Miercuri 15 iulie 2026, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov – Postul de Poliție Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 14 iulie 2026, în jurul orei 06:20, unei persoane i-ar fi fost sustras telefonul mobil, din Stația de cale ferată Alba Iulia, de către persoane necunoscute.

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În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat autorul furtului, un bărbat, de 44 de ani.

Telefonul mobil mai sus menționat a fost ridicat și predat părții vătămate, prejudiciul de 500 de lei fiind recuperat, a transmis, sâmbătă, 18 iulie 2026, Poliția Română.

În perioada 14-15 iulie 2026, la nivel național, polițiștii de la transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate verificări în 486 de stații și triaje de cale ferată și 464 de trenuri de călători, fiind legitimate 3.667 de persoane.

De asemenea, au fost depistate 28 de persoane care apelau la mila publicului.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 458 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 194.450 de lei.

sursa: Poliția Română

foto – Gara Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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