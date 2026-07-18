De ce pepenele galben nu ar trebui să lipsească din alimentația verii: Aliat al sănătății
De ce pepenele galben nu ar trebui să lipsească din alimentația verii: Aliat al sănătății
Un fruct dulce, răcoritor și plin de nutrienți esențiali, pepenele galben este mai mult decât o gustare de sezon. Specialiștii în nutriție atrag atenția că acesta poate contribui la hidratarea organismului, susținerea sistemului imunitar și menținerea sănătății inimii și a pielii.
În zilele toride de vară, puține alimente sunt la fel de apreciate precum pepenele galben. Cu un conținut de apă de aproximativ 90%, fructul ajută la menținerea unui nivel optim de hidratare, compensând pierderile de lichide cauzate de temperaturile ridicate. În același timp, oferă o doză importantă de vitamine și minerale, fără un aport caloric ridicat.
O sursă excelentă de vitamina C și vitamina A
Pepenele galben este bogat în vitamina C, un antioxidant puternic care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și protejează celulele împotriva stresului oxidativ. Totodată, conține cantități importante de beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A – un nutrient esențial pentru sănătatea ochilor, a pielii și a mucoaselor.
Consumul regulat poate sprijini regenerarea țesuturilor și poate contribui la menținerea unei vederi normale, în special odată cu înaintarea în vârstă.
Hidratare și echilibru pentru organism
Pe lângă conținutul ridicat de apă, pepenele galben furnizează potasiu, un mineral important pentru reglarea tensiunii arteriale și funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos. În contextul temperaturilor ridicate, aportul de potasiu poate ajuta la refacerea electroliților pierduți prin transpirație.
Sprijin pentru sănătatea inimii
Fibrele alimentare, potasiul și antioxidanții din pepenele galben pot contribui la sănătatea cardiovasculară. O dietă bogată în fructe și legume este asociată cu un risc mai redus de hipertensiune arterială și boli de inimă, iar pepenele galben se încadrează cu succes în acest tip de alimentație.
Prietenul digestiei
Datorită conținutului de apă și fibre, fructul poate favoriza tranzitul intestinal și poate contribui la prevenirea constipației. În plus, este ușor de digerat și reprezintă o alegere potrivită pentru majoritatea persoanelor, inclusiv în perioadele caniculare, când mesele copioase sunt mai greu tolerate.
Un aliat al pielii
Vitaminele A și C joacă un rol important în menținerea sănătății pielii. Vitamina C participă la producerea colagenului, proteina care conferă fermitate și elasticitate pielii, în timp ce beta-carotenul contribuie la protejarea celulelor împotriva efectelor radicalilor liberi.
Puține calorii, multe beneficii
O porție generoasă de pepene galben aduce relativ puține calorii, ceea ce îl transformă într-o opțiune inspirată pentru persoanele care urmăresc menținerea greutății corporale. Gustul dulce poate satisface pofta de desert fără aportul ridicat de zahăr și grăsimi specific produselor procesate.
Cum poate fi consumat
Pepenele galben poate fi servit ca atare, în salate de fructe, smoothie-uri, alături de iaurt sau în combinații cu brânzeturi și prosciutto. Pentru a beneficia de cât mai mulți nutrienți, este recomandat să fie consumat proaspăt și bine copt.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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