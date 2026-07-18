18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat
Ediția 2026 a Târgului de Fete de pe Muntele Găina are loc în zilele 18 și 19 iulie, în comuna Avram Iancu și pe platoul Muntelui Găina, reunind tradițiile moților, meșteșugarii populari și un program artistic amplu dedicat Anului Bicentenarului Avram Iancu.
Participă peste 50 de meșteri populari din întreaga țară. Programul artistic pregătit de organizatori îmbină folclorul autentic cu muzica contemporană, prin concertul Subcarpați. Pe scenă va urca și Nicolae Furdui Iancu.
Programul detaliat este următorul:
Sâmbătă, 18 iulie
Vârful Muntelui Găina
16:00 – DJ Remo
18:00 – Spectacol folcloric „Bicentenarul Nașterii Eroului Avram Iancu”
19:00 – Concert Trupa Spectrum
19:30 – Proiecții de filme documentare Altarul Soarelui și Țara Moților
20:30 – DJ Robi
21:30 – Concert extraordinar Subcarpați
22:50 – Foc de artificii
23:00 – 24:00 – YannyXD b2b In Aless
Centrul comunei Avram Iancu (baza Muntelui Găina)
17:00 – Evocarea istorică „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – partea I, susținută de istoricul Tudor Roșu.
Duminică, 19 iulie
Centrul comunei Avram Iancu
10:00 – Târgul Meșterilor Tradiționali „Alba Tradițional”
10:30 – Ceremonial de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori și slujbă religioasă In Memoriam Avram Iancu
11:00 – Evocarea istorică „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – partea a II-a
12:00 – Spectacol folcloric extraordinar cu participarea Ansamblului Folcloric al Județului Alba, Tulnicăreselor din Avram Iancu și a unor invitați speciali, între care Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, Horitorii Clujului, Grupul instrumental Crai Nou și ansambluri din Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale
Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale O zi întreagă dedicată mișcării, aventurii și incluziunii îi așteaptă pe iubitorii de sport sâmbătă, 18 iulie 2026, când ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu […]
Update foto | Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană
Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană Un accident rutier mortal s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie 2026, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. „Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 259, pe sensul de […]
VIDEO | Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi”
Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi” Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, vineri, 17 iulie 2026, pentru ziarulunirea.ro, că finanțarea europeană de aproximativ 80 de milioane de lei obținută de Municipiul Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin: „Costul să se reducă în perioada următoare”
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan,...
Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp record
Telefon furat de un bărbat de 44 de ani din Gara Alba Iulia: A fost recuperat de polițiști în timp...
Știrea Zilei
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe...
Video | Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale
Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate...
Curier Județean
Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare
Incident la Unirea: Conductă de gaz avariată în urma unor lucrări de demolare O conductă de gaz a fost avariată...
18 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...