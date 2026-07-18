Ştirea zilei

18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

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18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina: Două zile de tradiție și spectacol în Apuseni. Pe scenă, Subcarpați, dar și Nicolae Furdui Iancu. Program detaliat

Ediția 2026 a Târgului de Fete de pe Muntele Găina are loc în zilele 18 și 19 iulie, în comuna Avram Iancu și pe platoul Muntelui Găina, reunind tradițiile moților, meșteșugarii populari și un program artistic amplu dedicat Anului Bicentenarului Avram Iancu. 

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Participă peste 50 de meșteri populari din întreaga țară. Programul artistic pregătit de organizatori îmbină folclorul autentic cu muzica contemporană, prin concertul Subcarpați. Pe scenă va urca și Nicolae Furdui Iancu

Programul detaliat este următorul:

Sâmbătă, 18 iulie

Vârful Muntelui Găina

16:00 – DJ Remo

18:00 – Spectacol folcloric „Bicentenarul Nașterii Eroului Avram Iancu”

19:00 – Concert Trupa Spectrum

19:30 – Proiecții de filme documentare Altarul Soarelui și Țara Moților

20:30 – DJ Robi

21:30 – Concert extraordinar Subcarpați

22:50 – Foc de artificii

23:00 – 24:00 – YannyXD b2b In Aless

Centrul comunei Avram Iancu (baza Muntelui Găina)

17:00 – Evocarea istorică „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – partea I, susținută de istoricul Tudor Roșu.

Duminică, 19 iulie

Centrul comunei Avram Iancu

10:00 – Târgul Meșterilor Tradiționali „Alba Tradițional”

10:30 – Ceremonial de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori și slujbă religioasă In Memoriam Avram Iancu

11:00 – Evocarea istorică „Horea, Cloșca și Crișan. O poveste istorică” – partea a II-a

12:00 – Spectacol folcloric extraordinar cu participarea Ansamblului Folcloric al Județului Alba, Tulnicăreselor din Avram Iancu și a unor invitați speciali, între care Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, Horitorii Clujului, Grupul instrumental Crai Nou și ansambluri din Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

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