Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin: „Costul să se reducă în perioada următoare”
Facturi la energie 2026 | Ilie Bolojan a anunțat două măsuri de sprijin
Ministrul interimar al Energiei, premierul Ilie Bolojan, a semnat ordinele pentru lansarea a două programe finanțate din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de 250 de milioane de euro. Măsurile vizează extinderea sistemelor de contorizare inteligentă și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice, cu obiectivul de a reduce costurile suportate de consumatori și de a crește stabilitatea rețelei electrice.
Potrivit unei postări publicate sâmbătă, 18 iulie 2026, pe Facebook, ghidul aferent apelului pentru contorizare inteligentă, care beneficiază de o alocare de 100 de milioane de euro, va fi transmis luni, 20 iulie 2026 spre publicare în Monitorul Oficial.
Apelul, organizat în regim necompetitiv, este destinat celor patru operatori concesionari de distribuție a energiei electrice – Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România și Distribuție Oltenia – fiecare urmând să poată accesa până la 25 de milioane de euro.
Programul urmărește instalarea a peste 800.000 de contoare inteligente, cu efecte estimate precum facturarea pe baza consumului real, reducerea pierderilor și combaterea fraudelor din rețea. Apelul va fi deschis în perioada 3 august, ora 12:00 – 2 decembrie, ora 17:00, iar proiectele vor trebui finalizate până la 31 decembrie 2029.
În paralel, Ministerul Energiei va transmite luni spre publicare în Monitorul Oficial și schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea capacităților de stocare stand-alone, finanțată cu 150 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare.
Schema vizează realizarea unor noi parcuri de baterii cu o capacitate minimă cumulată de 2.174 MWh. Finanțarea va fi acordată prin licitație competitivă, pe criteriul celui mai redus cost per MWh, în limita unui plafon de 69.000 de euro/MWh și a unui sprijin maxim de 15 milioane de euro pentru fiecare companie. Autoritățile estimează că investițiile vor contribui la creșterea stabilității sistemului energetic și la temperarea prețurilor energiei în intervalele de consum ridicat, în special seara.
Apelul pentru proiectele de stocare va fi deschis între 1 septembrie și 30 octombrie, iar termenul estimat pentru finalizarea investițiilor este 31 decembrie 2030.
„Noua alocare de 250 de milioane de euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, a transmis ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan.
foto: arhivă
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