Video | Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale

Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale

O zi întreagă dedicată mișcării, aventurii și incluziunii îi așteaptă pe iubitorii de sport sâmbătă, 18 iulie 2026, când ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, organizează cea de-a doua ediție a Trofeului Dragonii Cetății.

Evenimentul își propune să promoveze sporturile pe apă și să ofere tuturor – copii, tineri, adulți și familii – oportunitatea de a descoperi bucuria vâslitului într-un cadru accesibil, indiferent de nivelul de experiență.

Competiția include probe de vâslit în canoe indiană, o ambarcațiune stabilă și potrivită inclusiv pentru cei care descoperă pentru prima dată un astfel de sport.

Echipele formate din două persoane se întrec într-o atmosferă prietenoasă, în care accentul este pus atât pe competiție, cât și pe experiența de a face parte dintr-o comunitate activă.

Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale

Un element important al ediției din acest an este introducerea probei C2 Mixt Adaptat, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale. Prin această inițiativă, organizatorii își doresc să creeze un spațiu în care fiecare copil să aibă șansa de a descoperi sportul, de a participa și de a se bucura de experiența unei activități pe apă.

Programul evenimentului cuprinde demonstrații de kaiac-canoe, SUP și dragon boat, curse pentru copii și adulți, sesiuni de inițiere pentru cei care vor să încerce pentru prima dată o ambarcațiune, dar și activități dedicate publicului de pe mal: tombolă cu premii, zonă de relaxare, gustări și momente de socializare.

Evenimentul a fost deschis tuturor celor care doresc să descopere sporturile nautice într-un mod sigur și plăcut.

Cea de-a doua ediție a Trofeului Dragonii Cetății are loc la Pescăria Valea lui Mihai și continuă misiunea ACS Dragonii Cetății de a apropia oamenii de sporturile pe apă și de a construi o comunitate activă, unită prin pasiunea pentru mișcare.

„Este o competiție care-și propune să aducă oameni de toate vârstele la apă și mișcare, pentru a încerca să fim toți, împreună, una cu natura.

Începând de la ediția de anul acesta încercăm să ne adresăm și persoanelor cu dizabilități, având în program o probă specială pentru copii cu dizabilități”, a declarat Cătălin Cămărășan, președintele ACS Dragonii Cetății.

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