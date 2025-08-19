VIDEO | Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății

Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății

Cetatea Alba Carolina este marți, 19 august, gazda Grand Rally Tour 2025. În cadrul evenimentului care a început la ora 19.00 sunt expuse peste 25 de supercar-uri: Ferrari, Lamborghini, BMW, McLaren, Porsche.

Evenimentul va avea loc și în alte orașe din țară, iar intrarea este liberă.

19 of august – Alba Iulia

20 of august – Râmnicu Vâlcea

21 of august – Brașov

22 of august – București

23 of august – Mamaia

”Sper că am bucurat un public cât mai mare astăzi la startul festiv al evenimentului. Plecăm de la Alba Iulia mâine spre Vâlcea, ajungem în zona municipiului Brașov. apoi direcția București și Mamaia.

Sunt foarte mândru că dăm startul în Cetate, într-un oraș istoric, în Alba Iulia.

Scopul evenimentului este promovarea României. După cum vedeți, multe echipaje sunt din afara țării, iar noi prin asta facem, nu doar expunere în centrul orașelor, ci și mergem în diferite zone ale municipiilor sau județului. Practic, promovăm România prin intermediul acestor automobile.

Sunt toate varietățile de mașini, toate foarte, foarte puternice, dar și foarte atrăgătoare din punct de vedere estetic.

Ne bucurăm că aducem străini – 5 echipaje sunt străine – care probabil altfel nu ar ajunge pe meleaguri românești” a declarat pentru ziarulunirea.ro, Horațiu Anghel, organizatorul evenimentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI