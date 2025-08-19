Rămâi conectat

Monden-Clubbing

VIDEO | Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății

Cetatea Alba Carolina este marți, 19 august, gazda Grand Rally Tour 2025. În cadrul evenimentului care a început la ora 19.00 sunt expuse peste 25 de supercar-uri: Ferrari, Lamborghini, BMW, McLaren, Porsche.

Evenimentul va avea loc și în alte orașe din țară, iar intrarea este liberă.

19 of august – Alba Iulia
20 of august – Râmnicu Vâlcea
21 of august – Brașov
22 of august – București
23 of august – Mamaia

”Sper că am bucurat un public cât mai mare astăzi la startul festiv al evenimentului. Plecăm de la Alba Iulia mâine spre Vâlcea, ajungem în zona municipiului Brașov. apoi direcția București și Mamaia.

Sunt foarte mândru că dăm startul în Cetate, într-un oraș istoric, în Alba Iulia.

Scopul evenimentului este promovarea României. După cum vedeți, multe echipaje sunt din afara țării, iar noi prin asta facem, nu doar expunere în centrul orașelor, ci și mergem în diferite zone ale municipiilor sau județului. Practic, promovăm România prin intermediul acestor automobile.

Sunt toate varietățile de mașini, toate foarte, foarte puternice, dar și foarte atrăgătoare din punct de vedere estetic.

Ne bucurăm că aducem străini – 5 echipaje sunt străine – care probabil altfel nu ar ajunge pe meleaguri românești” a declarat pentru ziarulunirea.ro, Horațiu Anghel, organizatorul evenimentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Monden-Clubbing

Monden-Clubbing

VIDEO | Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025: Membrii trupei vor primi echipamente în valoare de 3.500 de euro

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

18 august 2025

De

Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025 Formația albaiuliană OverBurn a fost premiată la festivalul „LAROCK” 2025, desfășurat în perioada 14–17 august la Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova.  Trupa OverBurn a fost desemnată câștigătoare pe scena Avangard în seara zilei de duminică, 17 august 2025. OverBurn va primi echipamente în valoare de 3.500 de […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

14 august 2025

De

Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL În Alba, în weekend-ul de Sfânta Maria, au loc mai mult evenimente, unde îți poți petrece timpul liber. Fie că e vorba de Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

14 august 2025

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie Avanpremiera Regia: Camille Delamarre Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly Gen Film: Comedie Durată: 83 min Rating: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Avocații, critici la adresa Guvernului: Se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală 

Avocații din România critică Guvernul și spun că se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea...
Actualitateacum 2 ore

Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”

Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului” „Guvernul nu...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac

La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia Autoritățile locale pregătesc o nouă...
Ştirea zileiacum 9 ore

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...

Curier Județean

Curier Județeanacum 46 de minute

FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată

INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată Un  incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară

Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 10 minute

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?

Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Politică Administrațieacum 8 ore

Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!

Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

19 august: Ziua mondială a fotografiei

19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea