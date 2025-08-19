VIDEO | Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății
Grand Rally Tour 2025 la Alba Iulia: 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății
Cetatea Alba Carolina este marți, 19 august, gazda Grand Rally Tour 2025. În cadrul evenimentului care a început la ora 19.00 sunt expuse peste 25 de supercar-uri: Ferrari, Lamborghini, BMW, McLaren, Porsche.
Evenimentul va avea loc și în alte orașe din țară, iar intrarea este liberă.
19 of august – Alba Iulia
20 of august – Râmnicu Vâlcea
21 of august – Brașov
22 of august – București
23 of august – Mamaia
”Sper că am bucurat un public cât mai mare astăzi la startul festiv al evenimentului. Plecăm de la Alba Iulia mâine spre Vâlcea, ajungem în zona municipiului Brașov. apoi direcția București și Mamaia.
Sunt foarte mândru că dăm startul în Cetate, într-un oraș istoric, în Alba Iulia.
Scopul evenimentului este promovarea României. După cum vedeți, multe echipaje sunt din afara țării, iar noi prin asta facem, nu doar expunere în centrul orașelor, ci și mergem în diferite zone ale municipiilor sau județului. Practic, promovăm România prin intermediul acestor automobile.
Sunt toate varietățile de mașini, toate foarte, foarte puternice, dar și foarte atrăgătoare din punct de vedere estetic.
Ne bucurăm că aducem străini – 5 echipaje sunt străine – care probabil altfel nu ar ajunge pe meleaguri românești” a declarat pentru ziarulunirea.ro, Horațiu Anghel, organizatorul evenimentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
VIDEO | Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025: Membrii trupei vor primi echipamente în valoare de 3.500 de euro
Formația albaiuliană OverBurn, premiată la festivalul „LAROCK” 2025 Formația albaiuliană OverBurn a fost premiată la festivalul „LAROCK” 2025, desfășurat în perioada 14–17 august la Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova. Trupa OverBurn a fost desemnată câștigătoare pe scena Avangard în seara zilei de duminică, 17 august 2025. OverBurn va primi echipamente în valoare de 3.500 de […]
Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL
Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL În Alba, în weekend-ul de Sfânta Maria, au loc mai mult evenimente, unde îți poți petrece timpul liber. Fie că e vorba de Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie Avanpremiera Regia: Camille Delamarre Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly Gen Film: Comedie Durată: 83 min Rating: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avocații, critici la adresa Guvernului: Se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală
Avocații din România critică Guvernul și spun că se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea...
Economistul Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului”
Radu Georgescu: „Guvernul nu vrea să schimbe nicio impozitare pentru multinaționale. Acestea vor avea liber la externalizarea profitului” „Guvernul nu...
Știrea Zilei
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni la intersecția dintre Calea Moților și strada Albac
La orizont, o nouă soluție pentru „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia Autoritățile locale pregătesc o nouă...
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței
Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...
Curier Județean
FOTO | INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată
INCENDIU în Sebeș, zona Profi: Ard deșeuri menajere într-o clădire dezafectată Un incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei...
FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară
Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!
Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...