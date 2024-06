VIDEO | Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj, a votat alături de familie: ”Am votat pentru dezvoltarea Blajului, am votat pentru blăjeni”

Deputatul PSD, Beniamin Todosiu: Am votat pentru viitorul copiilor noștri! Deputatul Beniamin Todosiu, candidat pe lista PSD la Consiliul Județean Alba, a votat cu bună credință pentru viitorul copiilor noștri. ”Am votat cu bună credință, am votat pentru viitorul copiilor noștri. Am votat cu încredere în noua generație și cu certitudinea că Alba va fi […]