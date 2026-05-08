Consumul în România, scădere accentuată în ultimele 10 luni. Economist: ,,Suntem la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială. Toți indicatorii economici urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită”

România este la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială, scrie economistul Radu Georgescu în cea mai recentă postare din mediul online. Consumul în ultimele 10 luni a înregistrat o scădere accentuată, iar toți indicatorii economici ,,urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită”.

,,Azi INS a publicat consumul populației pe martie 2026: consumul a continuat scăderea accelerată din ultimele 10 luni. Pe 13 mai se va publica PIB-ul pe trimestrul 1 2026. 100% în trimestrul 1 2026 Romania are o scădere economică epică.

Toți indicatorii economici ai României urlă la noi și ne spun că România este în direcția greșită din punct de vedere economic. Scad toți indicatorii economici: consumul de produse, consumul de servicii, producția, industria.

Vorbesc zilnic cu antreprenori și CEO de firme: toți sunt îngrijorați de situația economică și spun că nu au mai văzut așa ceva în ultimii 15 ani.

De 25 de ani calculez indicatori economici pentru firme. Într-o firmă dacă scad toți indicatorii economici, echipa de management pleacă acasă. Paradoxal, Guvernul ne spune că suntem în direcția bună și că trebuie să mergem pe aceeași direcție. Și mai cinic este că Guvernul se laudă că a reușit să crească veniturile în condițiile în care economia se prăbușește și oamenii sărăcesc. Păi veniturile cresc din cauză că România are cea mai mare inflație din Europa, iar în ultimele 10 luni, în România, a fost o avalanșă de creșteri de taxe.

Într-o țară normală, un Guvern se laudă că au crescut veniturile deoarece au luat niște măsuri care au dus la creșterea economiei.

Ar fi interesant să facem un studiu: să deschidem un SRL și să punem Guvernul să-l conducă. Să dezvolte un produs sau un serviciu, să găsească clienți care doresc să le dea bani. Probabil nu le va da nimeni nici măcar 10 lei.

Când ești la Guvern este simplu să încasezi mai mulți bani: dai o lege și crești taxele. Noi, clienții Guvernului, nu am vrea să plătim creșterile de taxe, dar în 30 de zile ne sună ANAF-ul și ne pune poprire pe conturi.

În concluzie, sunt oameni care mă întreabă de ce insist să explic indicatorii economici ai României, că nu are niciun rost, cine a vrut să înțeleagă până acum, a înțeles.

Motivul pentru care insist este că am 2 copii, vreau să trăiască într-o țară locuibilă. Nu vreau să-mi spună peste 10 ani: „Tată, dar tu de ce n-ai făcut nimic? De ce ai închis și tu ochii?”

Dacă nu realizăm că România este la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială, în curând România nu va mai fi locuibilă. Probabili va fi un nou val de plecări din țară. Daca nu te trezești pentru tine, măcar să te trezești pentru copiii tăi”, a scris economistul pe Facebook.

