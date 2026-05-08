Licitație deschisă în comuna Pianu: 13 loturi de teren în zona ,,Teren Golf”. Condiții de participare și calendar

Comuna Pianu, județul Alba, cu sediul în Pianu de Sus, Str. Principală nr. 94, cod poștal 517535, telefon 0258-761.111, fax 0258-761.111, e-mail: [email protected], organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 13 de loturi de teren având o suprafață totală de 45.533 mp, situate în localitatea Pianu de Jos, ZONA „TEREN GOLF”, proprietate privată a Comunei Pianu, conform HCL Nr.25 din 15.04.2026.

Preț de pornire: 6 euro/mp, la care se adaugă TVA-ul, preț stabilit conform Raportului de evaluare nr. 784/17.12.2024 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR.

Criteriul de atribuire: cel mai mare preț oferit peste prețul de pornire.

Condiții de participare:

– Depunerea ofertei la registratura Primăriei Comunei Pianu, până la data de 20.05.2026, ora 14:00, în plic sigilat, conform documentației de atribuire.

– Plata taxei de participare: 200 lei (nerambursabilă).

– Depunerea garanției de participare: 10% din valoarea de piață a lotului vizat.

Ședința de deschidere a ofertelor: 21.05.2026, ora 9:30, la sediul Primăriei Comunei Pianu, sat Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, comuna Pianu, județul Alba, Sala de ședinte.

Calendar procedural:

– Publicarea anunțului: 22.04.2026.

– Termen limită primire clarificări din partea ofertanților: 08.05.2026.

– Termen limită răspuns clarificări din partea autorității contractante: 14.05.2026.

– Termen limită depunere oferte: 20.05.2026, ora 14:00.

– Deschiderea ofertelor: 21.05.2026, ora 9:30.

– Licitația cu strigare: începând cu 21.05.2026 ora 09:30

Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei Comunei Pianu sau de pe site-ul www.comunapianu.ro .

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0258-761.111 sau e-mail [email protected], se arată într-un comunicat de presă transmis de comuna Pianu.

